Международная федерация хоккея объяснила изменение формата полуфиналов ЧМ

Подобный шаг был предпринят по инициативе ведущих сборных, заявил президент организации. Изменения произойдут в формировании пар на полуфинале. Применение новой практики уже поддержали представители 16 команд

Рене Фазель (Фото: Mark Humphrey / AP)

Полуфиналы на чемпионатах мира по хоккею теперь будут проводиться в новом формате. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Соответствующее решение, пояснил он, было инициировано участниками турнира. «В частности, поменять формат попросили топ-команды», — заявил собеседник агентства. О каких именно сборных идет речь, он не пояснил.

Чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Словакии. Он начался 10 мая и продлится до 26-го числа. Об изменении формата полуфиналов турнира пресс-служба IIHF объявила одновременно с его началом. Согласно новым правилам, в полуфинале сыграют команда с наивысшим посевом по итогам группового этапа и сборная с наименьшим посевом.

Это, отмечалось в заявлении организации, означает, что полуфинальные пары не обязательно будут формироваться в соответствии с классической сеткой плей-офф. Например, если седьмая сеяная команда обыграет вторую сеяную команду в четвертьфинале, в полуфинале она сыграет с командой с наивысшим посевом, отмечали в IIHF.

В случае же, если сборные в своих группах заняли одинаковые места, то наивысший посев будет определяться по следующим факторам: количество очков, разница шайб, количество заброшенных шайб и рейтинг сборных IIHF перед началом турнира.