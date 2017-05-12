Москвич вышел в финал «Евровидения» в Киеве

Родившийся в Москве Кристиан Костов попал в финал конкурса «Евровидение». Это стало известно по итогам второго полуфинала, который состоялся в Киеве

Кристиан Костов (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Представляющий Болгарию Кристиан Костов с песней Beautiful Mess вышел в финал музыкального конкурса «Евровидение», который проходит в столице Украины. Родившийся в Москве исполнитель прошел в решающий этап конкурса вместе с представителями еще девяти европейских стран.

Во второй полуфинал также прошли белорусская группа Naviband c песней «История моей жизни», а также представители Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Первый полуфинал «Евровидения» прошел в начале недели. Тогда к решающей стадии конкурса были допущены представители Швеции, Португалии, Кипра, Бельгии, Молдавии, Польши, Азербайджана, Греции, Армении и Австралии.

Автоматически в финал прошли представители шести стран — Украины, Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии. Украина — хозяйка конкурса благодаря прошлогодней победе певицы Джамалы, а остальные пять государств — основатели «Евровидения».

Kristian Kostov – Beautiful Mess (Видео: Virginia Records / YouTube)

Россия в этом году не участвует в «Евровидении». Победительницей национального отбора стала Юлия Самойлова, однако 22 марта Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну. Поводом стал тот факт, что певица в 2015 году выступила в Крыму, тем самым нарушив, по мнению киевских властей, миграционное законодательство Украины.

Костов также побывал в Крыму в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией. Однако СБУ посчитала, что он не нарушил украинское законодательство, поскольку на концерте в «Артеке» болгарин побывал еще до того, как Киевом были установлены новые правила касательно поездок в Крым.