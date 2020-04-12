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Курс доллара на 11 апреля USD ЦБ: 73,75 (-0,85)

Курс евро на 11 апреля EUR ЦБ: 80,74 (-0,35)

В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом

В Москве зафиксировали более 1,3 тыс. новых случаев коронавируса

«Дом.РФ» представил план для рынка аренды под очередников

В Москве еще 188 пациентов вылечились от коронавируса

В России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

СМИ узнали о подготовке в АПЛ самого крупного трансфера в истории футбола

Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша

Из Токио в Москву вылетел самолет со 179 россиянами

Разбираем портфель гуру: 10 акций от банка JP Morgan

Эпидемиолог оценил вероятность повторной вспышки COVID-19 в Китае

Легионер «Локомотива» назвал шуткой свою критику снижения зарплат в клубе

Российские врачи сообщили о выписке четырех пациентов с вирусом в Бергамо

Для компаний под мораторием на банкротства введены жесткие ограничения

В законе о моратории на банкротства обнаружилась проблема с дивидендами