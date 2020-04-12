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Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша

Театры, музеи, известные артисты и музыканты, а также образовательные курсы предложили программы для тех, кто вынужден сидеть дома на карантине. «РБК Стиль» и «РБК Тренды» составили афишу онлайн-мероприятий
МХАТ имени М.Горького, Москва (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Концерты

  • 12 апреля на католическую Пасху итальянский певец Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе с программой «Бочелли: музыка надежды»
  • https://www.instagram.com/p/B-rdQCQo1du/
  • «РБК Стиль» выпустил редакционный проект «Мы сегодня дома», в котором предлагает посмотреть, как проводят время дома музыканты, актеры и писатели. В виртуальном квартирнике народный артист Александр Филипенко читает стихи, играет пианист Риад Маммадов, «Серенаду Трубадура» исполняет актер Григорий Служитель, поют джазовая певица Дуся Леререр, проект Artemiev и Муся Тотибадзе, Алиса Хазанова читает рассказ Курта Воннегута.
  • «Яндекс.Эфир» 11 апреля в 20:00 устроил концерт группы Little Big. А 13 апреля покажет благотворительное выступление Uma2rman, средства от которого пойдут на организацию помощи пожилым и маломобильным россиянам.
  • Домашние концерты в поддержку благотворительного фонда помощи детям с миодистрофией Дюшенна и иными тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями «Мой Мио» проводят российские рок-музыканты Владимир Шахрин, Любовь Толкалина, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Хелависа, Алексей Кортнев, Евгений Маргулис, Александр Ф. Скляр.
  • Во время самоизоляции российские музыканты выложили в Сеть несколько новых песен: группа «Несчастный случай» выпустила клип «Мир во время чумы», «Сплин» написал письмо Гарри Поттеру, Земфира выпустила сингл «Крым». На письмо «Сплина» ответил за Гарри Поттера Андрей Макаревич.
  • Артисты и рок-музыканты, среди которых Константин Хабенский, Алена Бабенко, Нонна Гришаева, артисты «Квартета И», Макаревич и музыканты «Несчастного случая», записали песню — благодарность врачам.

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Театр и музыка

  • Театр на Таганке покажет 15 апреля антиутопию Дениса Азарова о том, что произошло бы со Снегурочкой в наше время.

  • Мастерская Брусникина объявила Brus Home Fest. В программе — онлайн-концерты, читки, импровизированные кулинарные шоу, актерские этюды и ежедневная зарядка.

  • Okko покажет «Идиот. Театр наций» — постановку Максима Диденко 2015 года с Ингеборгой Дапкунайте в роли князя Мышкина.

  • Театре на Таганке покажет «Le Тартюф» режиссера Юрия Муравицкого. Действие происходит в трех пространствах ― зрительском, рабоче-театральном и сценически-актерском, чтобы можно было подсмотреть, что происходит за кулисами, как работают техники сцены и как изменяется артист, когда входит в выстроенный на сцене павильон и становится персонажем.
  • Венская опера открывает бесплатную трансляцию лучших постановок. Стримы будут проводиться ежедневно, в 17:00 по московскому времени, и останутся доступными в течение суток.
  • Театр Schaubühne Berlin начал онлайн-марафон «От основания театра до нынешнего дня», он продлится до 17 апреля.
  • Александринский театр покажет 11 спектаклей с 31 марта по 30 апреля.
  • Московская филармония будет транслировать концерты из Концертного зала Чайковского. Филармония покажет выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова и других музыкантов.

Вся афиша времен самоизоляции, от театральных премьер до фитнес-тренировок, — в подборке «РБК Стиль».

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Музеи и кино

  • Третьяковская галерея в рамках проекта «Искусство on-line» проведет экскурсию «Третьяковка со Шнуром». Сергей Шнуров и директор галереи Зельфира Трегулова поговорят о самых известных картинах коллекции.
  • «Гараж» открыл портал «Самоизоляция» с видеоэкскурсиями.
  • Музей Пикассо открыл доступ к виртуальному туру и аудиогиду с рассуждениями о связи архитектуры и истории Барселоны. Также посетителям доступна виртуальная карта города времен Пабло Пикассо, где отмечены ключевые для художника места.

  • «Одноклассники» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ запустили виртуальную выставку «Легенды Космоса». В рамках проекта Диана Арбенина расскажет о станции «Салют-7», Максим Виторган — о подвиге Алексея Леонова и экипажа «Восход-2», также в проекте принимают участие Павел Деревянко, Николай Фоменко и космонавт Федор Юрчихин.

  • С картинами Сальвадора Дали можно ознакомиться во время виртуального тура по музею художника во Флориде. Доступны и виртуальные туры по Лувру.
  • Московский Центр документального кино, который закрылся 16 марта, представит фильмы из своей программы на платформе Nonfiction.film. Подписка стоит 299 руб., доступен бесплатный пробный период на десять дней.

Квизы

Ушли в онлайн и многие барные квизы и интеллектуальные игры.

  • Клуб «60 секунд» проводит онлайн для всех желающих игры нескольких своих лиг, в том числе спортивные и тематические квизы.
  • Перевел игры в онлайн и «Ё-квиз».
  • «Мозгва» и «Квиз, плиз!» выложили бесплатные игры для скачивания и проведения домашних турниров. «Квиз, плиз!» при этом продолжает и регулярные игры, переведя их в интернет.

Лекции и курсы

  • Театр на Малой Бронной и Фонд поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса проводят «БрON Air» с лекциями театроведов и паблик-токами о современном искусстве.
  • Пушкинский музей предлагает курс «История мирового искусства. Избранное». Десять лекций будут доступны до 30 апреля. В Telegram-канале можно обсудить лекции с координаторами курса и однокурсниками.
  • Кулинарная школа Novikov School открыла доступ более чем к 300 мастер-классам отечественных и зарубежных шефов и кондитеров.
  • Сеть частных языковых детских садов и клубов Discovery открыла бесплатный доступ к развивающим онлайн-занятиям для детей четырех-пяти лет. С ними будут заниматься английским, математикой, ОБЖ и развивать музыкальные навыки.
  • Образовательный проект Arzamas до 15 апреля предоставляет бесплатную подписку по промокоду КАРАНТИН.
  • Образовательная платформа Coursera для поддержки дистанционного обучения студентов открыла доступ ко всем курсам.
  • Национальная платформа «Открытое образование» транслирует лекции ведущих российских вузов в реальном времени.
  • Культурная платформа «Синхронизация» приостановила офлайн-лекции до 10 апреля, но открыла бесплатный доступ к двум курсам по истории кино и истории искусств.
  • Образовательная платформа GeekBrains предлагает заполнить анкету для бесплатного доступа к курсам по программированию и управлению.

Полный список образовательных программ и курсов смотрите в подборке «РБК Тренды».

Чем заняться во время карантина
Тренды

Авторы: Кирилл Сироткин, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, афиша, выходные, развлечения
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