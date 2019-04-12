Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия

Лоукостер отменил услугу провоза огнестрельного оружия еще в 2018-м. Прокуратура требовала признать это решение незаконным, ссылаясь на авиационные правила

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд обязал ООО «Авиакомпания «Победа» привести правила перевозки в соответствие с требованиями ФАП-82 (Федеральные авиационные правила. — РБК) в части положений о провозе оружия, боеприпасов и патронов к нему», — заявили в пресс-службе, отметив, что данное решение еще не вступило в силу.

РБК попросил «Победу» прокомментировать это решение суда.

Запрет на провоз оружия «Победа» ввела с 1 января 2018-го. Такое решение приняли, чтобы снизить возможность задержки рейсов из-за «сложной процедуры приемки оружия на борт», поясняли в авиакомпании.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков говорил, что перевозка огнестрельного оружия «не столько популярная услуга, сколько организационно проблемная». По его словам, у компании «просто нет времени» на контроль.