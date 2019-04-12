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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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В Белом доме пытались отправить в округа демократов заключенных нелегалов
В Белом доме два раза за последние полгода предлагали выпустить из центров временного содержания задержанных нелегалов и отправить их в города, контролируемые оппонентами из Демократической партии
Фото: Delmer Martinez / AP

Люди из окружения президента Дональда Трампа предлагали отпустить задержанных в разных районах США нелегалов в городах, власти которых активно поддерживают прием беженцев из стран Латинской Америки. Тем самым в Белом доме рассчитывали оказать давление на политических оппонентов и убедить их в необходимости выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой, утверждает Washington Post.

В частности отвезти нелегалов на автобусах предлагалось в округ в Сан-Франциско, в котором победила оппонент президента – лидер демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

Впервые идея была озвучена в ноябре прошлого года, когда к американской границе приблизился караван беженцев из стран Центральной Америки. Тогда в Министерство внутренней безопасности пришло письмо с вопросом, можно ли арестовать потенциальных беженцев и отвезти их в города, власти которых выступают против немедленной депортации нелегалов. В итоге было принято решение, что подобный шаг сопряжен с репутационными рисками.

К тому же был сделан вывод, что план приведет к определенным финансовым затратам, в том числе и к значительным транспортным расходам.

В Белом доме сейчас заверяют, что хотя подобное предложение и появилось некоторое время назад, однако его быстро отвергли, не вдаваясь в обсуждения.

Сама Пелоси, комментируя информацию Washington Post, назвала жестокостью идею использовать людей для демонизации образа мигранта и насаждения страха ради политически игр.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, мигранты
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