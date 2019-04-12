СМИ узнали о попадании в интернет черного списка клиентов банков

Черный список десятков тысяч клиентов российских банков, который составлял ЦБ, попал в интернет. Ни одна из организаций не призналась в том, что допустила утечку

Фото: Махонин Андрей / ТАСС

Данные о 120 тысячах клиентов, которым отказывается в обслуживании банками, оказались в открытом доступе на специализированных форумах в интернете, сообщает газета «Коммерсантъ». В базе данных, датируемой июнем-декабрем 2017 года, содержатся паспортные данные индивидуальных лиц, сведения о юридических лицах.

Речь идет о списке, который составили в Банке России. Его рассылал ЦБ в банки после проверки информации в Росфинмониторинге. Однако теперь ни одна из организаций не соглашается с тем, что именно она допустила утечку. В Росфинмониторинге исключают, что информация в интернет попала по их вине. В Банке России предполагают, что передача закрытых данных третьим лицам произошла из-за некоей финансовой организации, которая несла ответственность за их сохранность.

Эксперты считают, что теперь найти виновного будет практически невозможно, поскольку сама система так спроектирована, что найти источник утечки чрезвычайно сложно.

При этом юристы отмечают, что не все фигуранты черного списка могут быть виновными. Например, в нем могли оказаться и добросовестные клиенты, которые попали в базу в связи с технической ошибкой. Теперь же их могут ожидать различные неприятности от отказа в банковском обслуживании до проблем при устройстве на работу.

Само по себе распространение таких баз данных подпадает под статью о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну или о неправомерном доступе к компьютерной информации, считают собеседники «Коммерсанта». Однако пока в Следственном комитете не сообщили, поступали ли к ним заявления на эту тему.