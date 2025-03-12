В Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи Garantex

Гражданина Литвы Алексея Бещёкова задержали в Индии по запросу США, его обвиненяют в отмывании денег, сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса без лицензии. В США его считают администратором криптобиржи Garantex

Алексей Бещёков (Бесчоков) (Фото: secretservice.gov)

Что известно о задержании

Одного из предполагаемых администраторов криптобиржи Garantex Алексея Бещёкова (Бесчоков) задержали во вторник, 11 марта, в Индии по запросу США, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией вокруг расследования дела о деятельности криптобиржи. Он также отметил, что в расследовании деятельности Garantex принимали участие российские силовики.

О задержании администратора криптобиржи в Индии также сообщил в своем блоге специалист по кибербезопасности Брайан Кребс, бывший журналист The Washington Post. По данным Кребса, Бещёков был задержан правоохранительными органами Индии во время каникул, которые проводил там с семьей.

РБК направил запрос представителю Garantex.

В феврале Окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинение администраторам криптобиржи литовцу Алексею Бещёкову и россиянину Александру Мира Серда, проживающему в ОАЭ. Их обвинили в сговоре с целью отмывания денег, а Бещёкова — в сговоре с целью нарушения санкций и в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии. Об этом говорится в обвинительном заключении. В материалах суда говорится, что биржа базируется в Москве.

Источник РБК рассказал, что в настоящее время Бещёков находится в Дели, где дожидается экстрадиции в Америку. По словам собеседника, до сих пор поиск администраторов криптобиржи проводился в «спящем» режиме. После того как 7 марта ее деятельность в результате совместной операции правооханителей США, Германии Финляндии была заморожена, спецслужбы приступили к активным действиям.

РБК направил запрос в посольство Литвы в Индии.

Известно, что Алексей Бещёков закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Он имеет литовское гражданство. В 2015 году Троицкий районный суд оштрафовал гражданина Литвы Алексея Бещёкова, получившего в 2011 году вид на жительство иностранного гражданина на территории России, за то что не подтвердил в российской миграционной службе адрес своего проживания. Суд не выдворил Бещёкова за пределы страны в соответствии с заключенными Россией международными соглашениями, но оштрафовал его на 5 тыс руб.

В чем обвиняют руководство Garantex

В начале марта Министерство юстиции США сообщило об отключении онлайн-инфраструктуры, используемой для работы Garantex. В марте правоохранительные органы США исполнили постановление судьи Восточного округа Вирджинии о конфискации трех доменных имен, используемых для поддержки деятельности Garantex.

Американские спецслужбы совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии изъяли серверы, на которых размещались данные об операциях Garantex. Правоохранительные органы США получили более ранние копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерию. Власти США заморозили более $26 млн, имеющих отношение к Garantex, говорится на сайте Министерства юстиции.

На сайте американского ведомства отмечено, что Garantex способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, в том числе террористическими, а также — нарушению санкций.

По данным властей США, с 2019 по 2025 год Бещёков и Мира Серда контролировали и управляли криптовалютной площадкой. Бещёков был главным техническим администратором и отвечал за обслуживание инфраструктуры, а Мира Серда — соучредителем и коммерческим директором.

Биржа получала сотни миллионов долларов преступных доходов от незаконного оборота наркотиков, терроризма и хакерских атак, считают американские правоохранительные органы. С апреля 2019 года были проведены криптовалютные транзакции на сумму не менее $96 млрд.

В обвинительном заключении говорится, что Бещёков и Мира Серда знали о том, что отмывают преступные доходы и скрывали это. Например, когда российские правоохранительные органы запросили информацию о счете, зарегистрированном на Миру Серду, Garantex предоставил ложную информацию о том, что счет не был подтвержден.

В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Garantex за содействие в отмывании денег, полученных от программ-вымогателей и даркнет-рынков, упоминается на сайте Министерства юстиции США.

По версии американских властей, Бещёков и его сообщники изменили структуру Garantex, чтобы обойти санкции США и вынудить американские компании совершать сделки в нарушение санкций. Например, Garantex ежедневно перемещал свои операционные криптовалютные кошельки на разные адреса виртуальных валют, чтобы американским криптовалютным биржам было сложнее выявлять и блокировать транзакции со счетами Garantex.

24 февраля 2025 года Европейский союз включил Garantex в новый пакет санкций.

Что известно о бирже Garantex

Криптовалютная биржа появилась в 2019 году. Один из сооснователей площадки, бывший муниципальный депутат московского района Ясенево Сергей Менделеев сообщал, что Garantex был запущен в публичную тестовую эксплуатацию в марте 2019 года. «Через неделю мы достигли общего числа депозитов в системе более $200 тыс и оборота в десяток биткоинов в день от более чем сотни зарегистрированных пользователей», — говорил об успехах биржи Менделеев. Партнер Менделеева Станислав Другалев, которого CNews называл одним из основателей Garantex погиб в 2021 году в Дубае при невыясненных обстоятельствах.

В обвинительном заключении американского суда говорится, что вторым администратором криптобиржи является Александр Мира Серда, который выполнял функции коммерческого директора. По данным Спарк, Мира Серда является совладельцем компании ООО «Корпорация Финтех», офис которой располагался в Москва-Сити. По словам источника РБК, один из доменов Garantex принадлежит этой компании. Ее основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Еще одним учредителем фирмы является Павел Каравацкий, говорится в Спарк. Там также отмечено, что Каравацкий с 2017 года входил в совет директоров банка «Пересвет».

Основным контрагентом «Корпорации Финтех» в Спарк указан банк «Пересвет».

В 2017 году в банк пришел работать генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого называли одним из инициаторов дела экс-министра экономики Алексея Улюкаева.