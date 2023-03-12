Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2023 году. Инфографика

В ночь на 13 марта пройдет 95-я церемония вручения «Оскаров». Абсолютным лидером по числу номинаций стал фильм «Все везде и сразу». Какие еще фильмы претендуют на большое число наград — в инфографике РБК

Фаворитом «Оскара» в этом году стала американо-азиатская фантастика «Все везде и сразу» режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Он получил 11 номинаций, в том числе за лучшие режиссуру и оригинальный сценарий, главную женскую роль (Мишель Йео), а также претендует на главную награду — «Лучший фильм».

За ним идут два фильма, выдвинутые каждый на девять наград.

«Банши Инишерина» ирландского режиссера и драматурга Мартина Макдоны из «большой пятерки» главных оскаровских номинаций (лучший фильм, режиссер, сценарий, главные мужская и женская роль) не заявлен только в главной женской роли, зато академия отметила сразу несколько мужских актерских работ: Колин Фаррелл претендует на премию за лучшую мужскую роль первого плана, а Брендон Глисон и Барри Кеоган — второго плана.

Среди номинаций европейско-американской экранизации романа Ремарка «На Западном фронте без перемен» — и «Лучший фильм на иностранном языке», и «Лучший фильм». Аналогичный прорыв был у «Ромы» Альфонсо Куарона в 2019 году и «Паразитов» Пон Джун Хо в 2020-м.

На звание лучшего фильма в 2023 году претендуют десять картин. Помимо перечисленных это: