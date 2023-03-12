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Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2023 году. Инфографика

В ночь на 13 марта пройдет 95-я церемония вручения «Оскаров». Абсолютным лидером по числу номинаций стал фильм «Все везде и сразу». Какие еще фильмы претендуют на большое число наград — в инфографике РБК

Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2023 году. Инфографика
Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2023 году. Инфографика

Фаворитом «Оскара» в этом году стала американо-азиатская фантастика «Все везде и сразу» режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Он получил 11 номинаций, в том числе за лучшие режиссуру и оригинальный сценарий, главную женскую роль (Мишель Йео), а также претендует на главную награду — «Лучший фильм».

За ним идут два фильма, выдвинутые каждый на девять наград.

«Банши Инишерина» ирландского режиссера и драматурга Мартина Макдоны из «большой пятерки» главных оскаровских номинаций (лучший фильм, режиссер, сценарий, главные мужская и женская роль) не заявлен только в главной женской роли, зато академия отметила сразу несколько мужских актерских работ: Колин Фаррелл претендует на премию за лучшую мужскую роль первого плана, а Брендон Глисон и Барри Кеоган — второго плана.

Среди номинаций европейско-американской экранизации романа Ремарка «На Западном фронте без перемен» — и «Лучший фильм на иностранном языке», и «Лучший фильм». Аналогичный прорыв был у «Ромы» Альфонсо Куарона в 2019 году и «Паразитов» Пон Джун Хо в 2020-м.

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На звание лучшего фильма в 2023 году претендуют десять картин. Помимо перечисленных это:

  • «Элвис» (всего у байопика База Лурмана восемь номинаций);
  • «Фабельманы» (фильм Стивена Спилберга получил семь номинаций, до «большой пятерки» ему не хватает заявки на главную мужскую роль);
  • «Тар» и «Топ Ган: Мэверик», получившие каждый по шесть номинаций;
  • «Аватар: Путь воды» (у ленты Джеймса Кэмерона четыре номинации);
  • «Треугольник печали» (победитель Каннского фестиваля прошлого года претендует на три статуэтки «Оскар»);
  • «Говорят женщины» Сары Полли (помимо главной награды эта экранизация остросюжетного романа Мириам Тоус выдвинута на премию за лучший адаптированный сценарий).

Кто получил премии «Оскар» в 2022 году. Фоторепортаж
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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Анастасия Санникова
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