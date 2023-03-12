Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2023 году. Инфографика
Фаворитом «Оскара» в этом году стала американо-азиатская фантастика «Все везде и сразу» режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Он получил 11 номинаций, в том числе за лучшие режиссуру и оригинальный сценарий, главную женскую роль (Мишель Йео), а также претендует на главную награду — «Лучший фильм».
За ним идут два фильма, выдвинутые каждый на девять наград.
«Банши Инишерина» ирландского режиссера и драматурга Мартина Макдоны из «большой пятерки» главных оскаровских номинаций (лучший фильм, режиссер, сценарий, главные мужская и женская роль) не заявлен только в главной женской роли, зато академия отметила сразу несколько мужских актерских работ: Колин Фаррелл претендует на премию за лучшую мужскую роль первого плана, а Брендон Глисон и Барри Кеоган — второго плана.
Среди номинаций европейско-американской экранизации романа Ремарка «На Западном фронте без перемен» — и «Лучший фильм на иностранном языке», и «Лучший фильм». Аналогичный прорыв был у «Ромы» Альфонсо Куарона в 2019 году и «Паразитов» Пон Джун Хо в 2020-м.
На звание лучшего фильма в 2023 году претендуют десять картин. Помимо перечисленных это:
- «Элвис» (всего у байопика База Лурмана восемь номинаций);
- «Фабельманы» (фильм Стивена Спилберга получил семь номинаций, до «большой пятерки» ему не хватает заявки на главную мужскую роль);
- «Тар» и «Топ Ган: Мэверик», получившие каждый по шесть номинаций;
- «Аватар: Путь воды» (у ленты Джеймса Кэмерона четыре номинации);
- «Треугольник печали» (победитель Каннского фестиваля прошлого года претендует на три статуэтки «Оскар»);
- «Говорят женщины» Сары Полли (помимо главной награды эта экранизация остросюжетного романа Мириам Тоус выдвинута на премию за лучший адаптированный сценарий).