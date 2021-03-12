Болид над Якутией оказался разгонным блоком запущенной в 2009 ракеты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 13:15
Глава МИД Украины потребовал от России «открыть доступ» в Крым Политика, 20:35 Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе Спорт, 20:24 События недели: дебют Fix Price на биржах, взлет ТМК и SPO «М.Видео» Инвестиции, 20:03 Теннисист Рублев поставил рекорд ATP и вылетел с турнира в Катаре Спорт, 20:01 Google опровергла версию Роскомнадзора о сбое с YouTube из-за пожара Технологии и медиа, 19:55 СМИ узнали о покупке «Яндексом» банка у экс-гендиректора группы «Связной» Бизнес, 19:49 В ВДНХ ответили на требование закрыть выставку «Мир тела» Общество, 19:46 Канцлер Австрии заявил о «базаре» при распределении вакцин в Европе Общество, 19:46 Болид над Якутией оказался разгонным блоком запущенной в 2009 ракеты Общество, 19:41 В ФНС сообщили подробности работы налоговой службы с VIP-клиентами Бизнес, 19:34 В Чечне возбудили дело против бежавшего в Лондон экс-генерала боевиков Общество, 19:32 Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 19:30 Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина Спорт, 19:18 Митрохин сообщил о задержании в Москве за акцию 23 января Политика, 19:17
Общество ,  
0 

Болид над Якутией оказался разгонным блоком запущенной в 2009 ракеты

В «Роскосмосе» назвали возможную причину появления над Якутией яркого метеора 12 марта — в атмосфере сгорел разгонный блок ракеты, которая вывела на орбиту шесть спутников в 2009 году

Видео: Telegram-канал: bbbreaking
Видео: Telegram-канал: bbbreaking
Video

Светящийся шар, который видели в небе над Якутией, мог быть сгорающим в атмосфере разгонным блоком «Фрегат», который использовали в 2009 году для вывода на орбиту группы спутников. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок «Фрегат», запущенный в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», — сказал он.

Тогда «Фрегат» использовали в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2.1б» для вывода на орбиту шести спутников — российских «Метеор-М», «Стерх», «Татьяна», «УГАТУсат» и «Блиц», а также южноафриканскиого аппарата Sumbandila.

В пресс-службе минэкологии Якутии, комментируя «РИА Новости» появление в небе метеора, исключили возможное падение фрагментов «Союз-2». Там уточнили, что «очередной пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный» запланирован на 25 марта».

В ведомстве пояснили, что на территории республики падают отделяющихся частей ракет-носителей типа «Союз-2», запускаемых с космодрома «Восточный».

«Как сообщают в официальных источниках, в эти дни с космодрома «Восточный» никаких запусков не производилось», — добавили в минэкологии региона.

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Назло Бузовой: зачем тиктокеры живут в одном доме и учатся петь Еще по одной: топ-3 акций алкогольных компаний для покупки в 2021 году

Первый пуск с космодрома Восточный
Фотогалерея 
<p>Ракета&nbsp;&laquo;Союз-2.1а&raquo; после установки на стартовую позицию,&nbsp;23 апреля 2016 года</p> <p></p>

Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Первый старт «Союз-2.1а» с нового космодрома был перенесен на один день и произошел 28 апреля 2016 года. При втором запуске 28 ноября 2017 года разгонный блок не вывел на орбиту спутники.

После анализа информации специалисты пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока «Фрегат» после его отделения от ракеты. «Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз» — «Фрегат», — говорилось в сообщении комиссии по расследованию. После отделения разгонного блока система управления «начала выдавать управляющее воздействие на разворот орбитального блока в требуемое угловое положение» — начался процесс пространственной ориентации разгонного блока. В этот период средства телеметрии зафиксировали нештатное угловое положение «Фрегата», который ушел с расчетной траектории после включения маршевых двигателей.

Авторы
Владислав Гордеев, Инна Сидоркова
Роскосмос метеор Якутия
Материалы по теме
Астрономы оценили взрыв метеорита над Камчаткой
Общество
Над Камчаткой взорвался метеорит. Видео
Общество
Пентагон показал видео с НЛО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter