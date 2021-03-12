Болид над Якутией оказался разгонным блоком запущенной в 2009 ракеты

В «Роскосмосе» назвали возможную причину появления над Якутией яркого метеора 12 марта — в атмосфере сгорел разгонный блок ракеты, которая вывела на орбиту шесть спутников в 2009 году

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Светящийся шар, который видели в небе над Якутией, мог быть сгорающим в атмосфере разгонным блоком «Фрегат», который использовали в 2009 году для вывода на орбиту группы спутников. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок «Фрегат», запущенный в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», — сказал он.

Тогда «Фрегат» использовали в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2.1б» для вывода на орбиту шести спутников — российских «Метеор-М», «Стерх», «Татьяна», «УГАТУсат» и «Блиц», а также южноафриканскиого аппарата Sumbandila.

В пресс-службе минэкологии Якутии, комментируя «РИА Новости» появление в небе метеора, исключили возможное падение фрагментов «Союз-2». Там уточнили, что «очередной пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный» запланирован на 25 марта».