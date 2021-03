Умер один из основателей издателя игр «Бука» Александр Михайлов

При участии Михайлова на российский рынок выходили такие игры, как «Петька и Василий Иванович», «Герои меча и магии III», серия Far Cry, Deus Ex: Mankind Divided, Rise of the Tomb Raider

Александр Михайлов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Александр Михайлов, сооснователь и глава российского локализатора и издателя видеоигр, компании «Бука», умер на 50-м году жизни. Об этом в своем Twitter сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик, это подтвердил продюсер «Буки» Александр Кутехов, пишет TJournal.

Компания «Бука» появилась в 1993 году и занималась дистрибуцией игр для консолей и ПК, она является одним из крупнейших издателей и локализаторов игр в России. В числе игр, которыми она занималась, были «Петька и Василий Иванович», «Дальнобойщики», Half Life 2, Counter-Strike: Source, Far Cry 3.

РБК обратился за комментарием в компанию «Бука».

Михайлов работал в «Буке» с момента основания в 1993 году. До 1998 года основным направлением работы компании был импорт игровых консолей, но, как рассказывал Михайлов, «кризис 1998 года почти похоронил это дело, и мы переключились на компьютерные игры». Первая собственная игра компании вышла в 1996 году, это была «Русская рулетка». Позднее компании удалось выпустить игры, ставшие хитами на российском игровом рынке в то время, — «Аллоды», «Вангеры» и «Дальнобойщики». В 2005 году «Бука» стала сотрудничать с Valve, создателем игр Half Life и Counter-Strike. Кризис 2008 года компания пережила тяжело, почти свернула разработку собственных игр и сократила часть сотрудников. Однако позднее «Буке» удалось выпустить несколько успешных проектов (Far Cry 2) и стать официальным дистрибьютором консолей и аксессуаров Microsoft.