«Аллею правителей» работы Церетели решили перенести из Москвы в Пензу

Бюсты российских и советских лидеров из «Аллеи славы» работы скульптора Зураба Церетели, установленные в центре Москвы, планируют перенести в Пензу. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области, председатель пензенского отделения военно-исторического общества Олег Ягов.

«Аллея правителей» была открыта в Москве в 2017 году, «она функционирует на благо просвещения историко-культурного уже четыре года», отметил Ягов. По его словам, те, кто хотел ознакомиться с аллеей, смогли это сделать. «Поэтому возникла такая идея совместная, а почему бы этот проект не попробовать в каком-либо из субъектов Российской Федерации», — заявил он.

Говоря о том, почему аллею решили установить именно в Пензе, Ягов заявил, что в центре города есть подходящее место, которое будет посещать «огромное количество жителей, туристов».

«Мы хотим не просто поставить аллею правителей, но стенды сделать, дополненную реальность, вплоть до того, что мобильным телефоном можно навести на бюст и появится информация о том или ином правителе. Поэтому мы хотим в рамках культурного просвещения детей и молодежи реализовать этот проект», — рассказал зампред правительства Пензенской области. По словам Ягова, в Москве это предложение показалось интересным.

Вв интервью ГТРК «Пенза» Ягов уточнил, что решение о переносе было принято после переговоров с руководством Российского военно-исторического общества (РВИО), сейчас обсуждаются технические вопросы.