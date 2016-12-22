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При катастрофе самолета в Катманду погибли около 50 человек
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При катастрофе самолета в Катманду погибли около 50 человек
Общество, 14:11
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При катастрофе самолета в Катманду погибли около 50 человек
По различным данным, при катастрофе пассажирского самолета в Непале погибли от 34 до 50 человек. Среди жертв могут быть иностранные граждане
Фото: Niranjan Shreshta / AP

На пассажирском самолете авиакомпании US-Bangla airlines, потерпевшем крушение в Непале, находился 71 человек, спасти удалось только 25 из них, сообщает Katmandu Post со ссылкой на представителей международного аэропорта Трибхуван. Некоторые доставленные в больницы пассажиры также скончались.

Лайнер Bombardier Dash 8 Q400 загорелся и разрушился при посадке в аэропорту Катманду 12 марта. Самолет прилетел в столицу Непала из Дакки, столицы Бангладеш.

В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж Еще 3 фото
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По словам представителя аэропорта, на борту лайнера в качестве пассажиров находились 37 мужчин, 27 женщин и двое детей. Министр по делам туризма Непала Суреш Ачарья уточнил, что экстренным службам удалось госпитализировать 25 человек. В то же время издание Stetopati со ссылкой на еще одного представителя туристического ведомства Кришну Девкота сообщает о 28 спасенных. Издание Kathmandu Tribune со ссылкой на источник в аэропорту сообщило, что в результате катастрофы погибли около 50 человек.

В больнице сообщили, что часть госпитализированных скончалась вскоре после поступления. «Мы не знаем, сколько точно людей нам сюда доставили. Однако почти половина из них уже мертва», — рассказал один из врачей.

В аэропорту Катманду при посадке загорелся пассажирский самолет
Общество

Местные власти пока официально признали гибель 34 человек. Тела 25 были найдены на месте катастрофы, остальные скончались после госпитализации. Представитель аэропорта сообщил, что по меньшей мере 33 пассажира разбившегося самолета были гражданами Непала, также на лайнере летели иностранные граждане.

Видео: TNT TV / YouTube

По предварительным данным, российских пассажиров на борту не было, сообщили РБК в посольстве России в Непале. «Причина возгорания выясняется», — добавили там.

Глава управления гражданской авиации Непала Санджив Гаутам заявил, что пассажирский самолет потерял управление при посадке. «Воздушное судно получило разрешение совершить заход на посадку с южной стороны взлетно-посадочной полосы, однако оно попыталось приземлиться с севера. Мы пока выясняем причины этой внештатной ситуации», — сказал он. По словам чиновника, предварительной версией авиакатастрофы стали технические неполадки. После инцидента аэропорт Трибхуван был закрыт.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина.
Теги: Непал , Самолет
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