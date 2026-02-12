Экс-глава «Локомотива» объяснил заказ на убийство советника министра

Сергей Липатов утверждает, что убитый по его заказу Фоминов шантажировал его и тормозил бизнес-проекты. Экс-глава «Локомотива» заявил, что «возненавидел» бывшего заместителя и «по скудоумию» заказал банде силовиков его убийство

Сергей Липатов (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

Бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов на заседании Одинцовского городского суда 12 февраля заявил, что заказал убийство директора фирмы «Инюрконсалт» и советника министра путей сообщения Игоря Фоминова из-за возникшей «ненависти», сообщает корреспондент РБК из зала суда.

По словам обвиняемого в заказном убийстве (ст. 33 ч. 4 и ст. 105 ч. 2 п.п. «ж», «з» УК), он познакомился с Фоминовым в 1999 году, когда тот работал в банке «Возрождение». У Липатова в этом банке были счета компании, Фоминов показался ему «очень грамотным человеком». Липатов рассказал, что занимался торговлей зерном, хлопком и рисом и предложил Фоминову работу. Тот согласился, был официально трудоустроен и консультировал по всем направлениям. По словам подсудимого, Фоминов фактически был его заместителем.

Липатов заявил, что очень доверял Фоминову, познакомил его со всеми своими партнерами по бизнесу. Тот был осведомлен обо всех планах, вместе они занимались несколькими проектами: поставками риса из Индии и хлопка из Узбекистана на предприятия легкой промышленности.

Липатов рассказал Фоминову, что хотел познакомиться с Владимиром Якуниным (в феврале 2002 года стал первым заместителем министра путей сообщения, а в 2005 году — президентом РЖД), и тот устроил им встречу, после чего они стали часто общаться напрямую. Липатов уверяет, что после того, как Фоминов получил должность в Министерстве путей сообщения, он «резко изменился» — уволился из компании Липатова и «с учетом своего нового положения почувствовал власть и зависимость бизнесменов от его решений», стал брать деньги у предпринимателей за решение их «личных вопросов».

«Фоминов к этому моменту знал о моем бизнесе все! И финансовые вопросы, и сроки, и обязательства, которые имелись у меня перед партнерами», — рассказал обвиняемый. По его словам, именно тогда Фоминов «в ультимативной форме» потребовал с него $50 тыс. ежемесячно за консультации», а также комиссионные, размер которых он собирался самостоятельно определять.

Сергей Липатов был убежден, что Фоминов стал тормозить его бизнес-проекты, затягивая их всеми возможными способами. Он рассказал, что, потратив на поставки 20 т риса из Индии $6 млн, получил всего $3 млн выручки, оказавшись в убытке. Деньги на этот проект Липатов занимал с помощью Фоминова у частных лиц, от которых ему стали приходить угрозы «физическим устранением».

«В связи с таким положением в бизнесе я был в постоянном стрессе. Для бизнеса это было очень неспокойное время. Я понимал, что, если я не выполню обязательства по договорам, которые я реализовывал на тот момент, я и моя семья окажемся в опасности», — пояснил обвиняемый. По словам Липатова, он возненавидел Фоминова, так как тот воспользовался информацией, которую получил, пока работал с ним, и «обманул его доверие».

Сергей Липатов родился 30 мая 1962 года в Ленинграде. В 1980–1990-х годах Липатов работал в различных коммерческих и государственных структурах, в том числе в Федеральной службе налоговой полиции, а также в администрации города Сочи. С 2002 по 2010 год он возглавлял оператор связи ТрансТелеКом, контролируемый РЖД, и был председателем совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив». После ухода из ТрансТелеКома и «Локомотива» Липатов вошел в совет директоров Межтрастбанка. В январе 2016 года Центробанк отозвал лицензию у банка. Регулятор объяснил это проведением в банке высокорискованной кредитной политики и сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Лицензия была впоследствии отозвана, а банк признан банкротом. В 2017 году он был фигурантом дела о хищении средств вкладчиков Межтрастбанка, но уголовное преследование против него прекратили из-за недостатка доказательств. О том, что Липатов стал фигурантом дела о заказном убийстве, стало известно в январе этого года.

Именно тогда он связался со знакомым ему с середины 90-х годов сотрудником РУБОП Леонидом Ракогоном, который в те времена помогал ему «в борьбе с криминалитетами», когда возникали «острые моменты». Липатов отметил, что у них были доверительные, дружеские, товарищеские отношения.

Липатов попросил его найти исполнителей убийства и сказал, что готов выделить $200 тыс. на совершение этого преступления.

«Не знаю, что мною тогда двигало. Видимо, скудоумие мое», — пояснил Липатов. «Все, что я совершил, не поддается моему собственному осмыслению даже в тот момент, когда это свершилось тогда, и тем более сейчас», — сказал он.

После этого они встречались с Ракогоном еще пару раз, Липатов передал деньги, адреса и фото Фоминова. Об убийстве Липатову стало известно от общих знакомых на следующий день после того, как это произошло.

«После того как я осознал реальность произошедшего, я осознал и свою вину. Действия Фоминова по шантажу и то, что совершил я, — это несоизмеримые моменты», — заявил подсудимый. Бизнесмен сказал, что был на похоронах Фоминова и ему «было страшно».

Липатов рассказал, что все 23 года ему было тяжело носить в себе это чувство вины. По его словам, он хотел признаться, но боялся уголовного преследования и общественного осуждения, а также боялся оставить свою семью.

В четверг в зале суда также были озвучены показания Леонида Ракогона, бывшего сотрудника полиции, который выступил посредником в убийстве, взяв себе $100 тыс. По данным следствия, Ракогон для совершения убийства связался с экс-сотрудником ФСБ Олегом Михалевым, который поручил преступление бывшему бойцу спецназа «Витязь» Алексею Чеботареву и банде отставного военного Павла Христева, в которую входили представители силовых органов.

На заседании стало известно, что после убийства бывший сотрудник ФСБ Михалев, который был непосредственным контактом и связующим звеном с бандой Христева, сообщил Ракогону о том, что устраненный бандой Фоминов в прошлом был сотрудником ФСБ и находился в действующем резерве.

На заседании 12 февраля Липатов также рассказал, что недавно направил телеграмму жене и дочери Фоминова, в которой извинился перед ними, и передал им 1 млн руб. в качестве возмещения причиненного морального вреда.

Игорь Фоминов, советник на общественных началах главы Министерства путей сообщения и директор фирмы «Инюрконсалт», был убит 15 марта 2002 года по пути на дачу в поселке Аграрник Одинцовского района. Члены «банды спецназовцев» Алексей Чеботарев и Павел Христев остановили его машину на шоссе и ранили бизнесмена из пистолета четыре раза. Фоминов смог доехать до дома, попросить жену вызвать Владимира Якунина, но умер, не дождавшись его приезда.

По словам вдовы, их семья познакомилась с Якуниным в Нью-Йорке в командировке. В 1999 году они поехали в Санкт-Петербург и позвонили Якунину, он «был очень рад звонку». С тех пор, по словам потерпевшей, они стали очень близко общаться.