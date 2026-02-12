Минздрав сообщил о пересмотре клинических рекомендаций по лечению ПТСР

В клинических рекомендациях будет учтен опыт работы психологов с ветеранами военной операции и их семьями. Также в процессе регистрации находится система «СтресСкан» для выявления признаков психических расстройств у ветеранов

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Российское общество психиатров пересматривает клинические рекомендации по лечению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), сообщили РБК в министерстве здравоохранения. Там отметили, что новый документ будет учитывать результаты глубокого анализа запросов участников военной операции и членов их семей, выявляемых на приемах у психологов, а также работу с семьями без вести пропавших.

В министерстве также заявили, что не считают целесообразным создание единого стандарта реабилитации участников военной операции, «учитывая отраслевую системную работу заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» по этому вопросу.

Кроме того, Минздрав сообщил, что в процессе регистрации находится система поддержки принятия решений «СтресСкан» — web-приложение для выявления ранних признаков психических расстройств ветеранов боевых действий и членов их семей. Когда система получит статус медицинского изделия, ее внедрят в систему здравоохранения, сообщили в пресс-службе министерства.

ПТСР — тяжелое психическое состояние, возникающее после перенесенных травмирующих событий, таких как война, насилие, катастрофы. Для этого состояния характерны в том числе навязчивые воспоминания, кошмары, высокая тревожностью и другие. В клинических рекомендациях регламентируют действия врача по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации пациентов с конкретными заболеваниями. Это первый и важный документ для врача при принятии решения о процессе лечения, указывали в Минздраве.

Официальной статистики о том, сколько в России людей с диагнозом ПТСР, нет. В марте 2023 года руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова оценила число нуждающихся в лечении ПТСР в России в 150 тыс. человек, из которых 100 — 120 тыс. — бывшие участники боевых действий.

Врио начальника отдела департамента психологической работы Минобороны Руслан Попов в 2025 году заявлял о дефиците практикующих психологов, особенно тех, кто может работать именно с травмой войны и ПТСР.