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Генпрокуратура оспорила увольнение экс-главы ИИ-центра Минпромторга

«Ъ»: прокуроры выявили коррупционные нарушения экс-главы ИИ-центра Минпромторга
Надзорный орган требует изменить причину увольнения ушедшего по собственному желанию экс-главы центра, поскольку в период его работы были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, на «утрату доверия»
Фото: Павел Бедняков / ТАСС
Фото: Павел Бедняков / ТАСС

Генпрокуратура через суд потребовала изменить причину увольнения экс-главы структуры Минпромторга «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФЦПРИИ) Александра Сергеева в связи с конфликтом интересом, имевшим место во время руководства им центром, пишет «Коммерсантъ». Центр занимается внедрением ИИ в процессы Минпромторга.

Сергеев уволился по собственному желанию, он занимал пост гендиректора центра с июля 2023-го по март 2024-го. Однако в ходе проверки Минпромторга и разбирательства прокуратуры были установлены факты, исходя из которых причиной увольнения нужно указать утрату доверия.

До своего назначения Сергеев был генеральным директором и учредителем работающего в IT-сфере ООО «Вектеро». В это время Сергеев деловые отношения с Денисом Нырковым, которому впоследствии передал 60% в своем ООО.

В 2021-2023 годах от Ныркова Сергеев получил на банковский счет более 2,4 млн руб., в ответ перечислил 85 тыс. руб. Когда Нырков стал гендиректором ООО, там некоторое время работала помощником жена Сергеева, а его водитель, возивший чиновника на Cadillac Escalade, получил от Ныркова 180 тыс. руб. на покупку запчастей и обслуживание автомобиля.

В то же время в 2023-м Сергеев заключил с ИП Нырков Д. С. договор на 3,7 млн руб. на поиск и согласование площадки для проведения мероприятия по профессиональному развитию в формате стратегической сессии. Оно прошло в декабре 2023 года в АНО «Цифровая экономика», чьи представители сообщили, что площадка и организационная поддержка на безвозмездной основе были предоставлены после двух обращений Сергеева, а от Ныркова никаких запросов не поступало.

Сергеев сообщил «Ъ», что в его отношениях с Нырковым не было ничего незаконного. Средства на его счет были перечислены в рамках не связанного с Минпромторгом бизнес-проекта; ИП Нырков нашло площадку для мероприятия, но его оказалось удобнее провести в том месте, где оно и состоялось; объяснения водителя, по словам Сергеева, не соответствуют действительности. Нырков также отверг данные о коррупционных отношениях с главой центра.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Генпрокуратура Минпромторг увольнение искусственный интеллект
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