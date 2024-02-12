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Каждому десятому рекрутеру приходилось отказывать в найме из-за тату

SuperJob: каждый десятый рекрутер отказывал в найме соискателю с татуировками
Каждый десятый специалист по подбору персонала рассказал, что ему приходилось отказывать в найме из-за наличия у соискателя тату, хотя это формально не может быть причиной. К татуировкам положительно относятся 26% россиян
Фото: Евгений Коноплев / ТАСС
Фото: Евгений Коноплев / ТАСС

Каждому десятому из ответственных за подбор персонала специалисту приходилось отказывать в найме соискателю из-за наличия у того татуировок, следует из результатов опроса сервиса по поиску работу SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 1 по 8 февраля, в нем участвовали 500 менеджеров по персоналу и других представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.

Формально наличие татуировок не может быть причиной для отказа в трудоустройстве, так что, как уточнили респонденты, это было фактической причиной.

Этот показатель снизился до уровня 2021 года — в прошедшие два года процент тех, кто отказывал в найме из-за тату, был чуть выше (14 и 13% соответственно).

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Фото:Shutterstock

Приведенные ниже данные получены в ходе опроса, проводимого в те же даты, в котором приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

В целом к нательной графике положительно относятся чуть больше четверти россиян (26%), против них выступают почти половина — 42%. Каждый третий (32%) затрудняется с оценкой. Чаще одобряют тату женщины (28% против 24% среди мужчин, россияне младше 34 лет (45%) и с доходом до 49 тыс. руб. (34%).

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В 2021 году отношение к татуировкам в России было чуть лучше — их одобряли 29% респондентов. В 2022 и 2023 годах число сторонников нательных рисунков снижалось до 25 и 24% соответственно. 

Среди опрошенных 15% заявили о желании набить татуировку, причем чаще об этом говорят те, у кого уже есть рисунки на теле (59%).

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