Каждому десятому рекрутеру приходилось отказывать в найме из-за тату
Каждому десятому из ответственных за подбор персонала специалисту приходилось отказывать в найме соискателю из-за наличия у того татуировок, следует из результатов опроса сервиса по поиску работу SuperJob (есть у РБК).
Опрос проводился с 1 по 8 февраля, в нем участвовали 500 менеджеров по персоналу и других представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.
Формально наличие татуировок не может быть причиной для отказа в трудоустройстве, так что, как уточнили респонденты, это было фактической причиной.
Этот показатель снизился до уровня 2021 года — в прошедшие два года процент тех, кто отказывал в найме из-за тату, был чуть выше (14 и 13% соответственно).
Приведенные ниже данные получены в ходе опроса, проводимого в те же даты, в котором приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
В целом к нательной графике положительно относятся чуть больше четверти россиян (26%), против них выступают почти половина — 42%. Каждый третий (32%) затрудняется с оценкой. Чаще одобряют тату женщины (28% против 24% среди мужчин, россияне младше 34 лет (45%) и с доходом до 49 тыс. руб. (34%).
В 2021 году отношение к татуировкам в России было чуть лучше — их одобряли 29% респондентов. В 2022 и 2023 годах число сторонников нательных рисунков снижалось до 25 и 24% соответственно.
Среди опрошенных 15% заявили о желании набить татуировку, причем чаще об этом говорят те, у кого уже есть рисунки на теле (59%).
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