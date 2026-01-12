УФАС завело дело против музея, назвавшегося «самым удивительным»

Фото: Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении музея на Новом Арбате — из-за рекламы со словами «самый удивительный музей», сообщили в пресс-службе ведомства. На подобные формулировки в рекламе пожаловался местный житель.

Как уточнили в управлении, в рекламных материалах содержится сравнительная характеристика, не подкрепленная объективными и доступными к проверке данными. «Реклама, которая не сопровождается таким подтверждением, должна считаться недостоверной», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, речь идет об ООО «Музей». По данным ЕГРЮЛ, это юрлицо соответствует музею «Рекордиум» на Новом Арбате.

Статью, по которой заведено дело, УФАС не указало, однако состав правонарушения соответствует ч. 15. ст.14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе, а именно предоставление недостоверной или неактуальной информации). Наказание для юрлиц — штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб.