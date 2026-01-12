 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

УФАС завело дело против музея, назвавшегося «самым удивительным»

Фото: Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
Фото: Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении музея на Новом Арбате — из-за рекламы со словами «самый удивительный музей», сообщили в пресс-службе ведомства. На подобные формулировки в рекламе пожаловался местный житель.

Как уточнили в управлении, в рекламных материалах содержится сравнительная характеристика, не подкрепленная объективными и доступными к проверке данными. «Реклама, которая не сопровождается таким подтверждением, должна считаться недостоверной», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, речь идет об ООО «Музей». По данным ЕГРЮЛ, это юрлицо соответствует музею «Рекордиум» на Новом Арбате.

Статью, по которой заведено дело, УФАС не указало, однако состав правонарушения соответствует ч. 15. ст.14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе, а именно предоставление недостоверной или неактуальной информации). Наказание для юрлиц — штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Анастасия Лежепекова
ФАС Санкт-Петербург музей административное дело
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 18:08
«Автомобилист» прервал серию поражений в КХЛ Спорт, 19:47
В аэропорту Варшавы украинку с надписью «бомба» на лбу не пустили на рейс Общество, 19:45
Сын Кадырова назвал раздутым инцидент с потасовкой на турнире в Грозном Спорт, 19:41
Восемь россиян c освобожденного грузового судна покинули Финляндию Политика, 19:39
Торги по продаже аэропорта Домодедово назначили на 20 января Бизнес, 19:32
Трамп поздравил нового президента Meta с назначением на должность Технологии и медиа, 19:27
Приставы возбудили производство о выселении Долиной. Как развивалось дело Экономика, 19:24
Капитализация Alphabet впервые в истории превысила $4 трлн Инвестиции, 19:08
Кипр исключил связь пропажи Баумгертнера с преследованием в Белоруссии Политика, 19:05
Эрмитаж опубликовал письма в защиту арестованного в Польше археолога Политика, 19:02
Стоимость активов фондов денежного рынка на Мосбирже превысила ₽1,5 трлн Инвестиции, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Шейнбаум исключила вторжение США в Мексику после разговора с Трампом Политика, 18:54
Норвегия выделит €340 млн на срочную поддержку энергетики Украины Политика, 18:53