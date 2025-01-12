Госдуме предложили уточнить понятие «отпуск»
Депутаты Брянской областной думы предлагают уточнить понятие «отпуск» в Трудовом кодексе, они внесли соответствующий законопроект в Госдуму.
В пояснительной записке говорится, что нужно «устранить правовую неопределенность» в ст. 107 ТК (виды времени отдыха). В действующей редакции статьи понятие «отпуск» используется без дополнительной конкретизации и пояснений. При этом, согласно ТК, под отпуском подразумевают не только время для отдыха, но и освобождение от работы в связи с беременностью и родами, усыновлением ребенка, учебный отпуск и так далее, пишут авторы.
Учебный отпуск и отпуск по уходу за ребенком нельзя отнести к видам времени отдыха, отмечают депутаты.
Как пояснил «Российской газете» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев, авторы предлагают прописать, что под словом «отпуск» в ст. 107 ТК будут иметься в виду только ежегодные оплачиваемые отпуска, о которых говорится в главе 19.
По словам юриста на практике отсутствие четкого определения «порождает массу проблем» и приводит к судебным спорам. «Если программа «Земский доктор» требует, чтобы врач пять лет непрерывно работал в сельской больнице, то возникает вопрос: а входит ли в эти пять лет время, когда он находился в отпуске по уходу за ребенком?» — привел он пример. Согласно поправке, все связанное с учебой, беременностью, родами и уходом за ребенком, не будет считаться обычным отдыхом, но «это не отменяет права на эти отпуска — просто правовой статус станет более понятным и четким», указал он.
В минувшем июле в Госдуму внесли законопроект об ограничении времени ненормированной работы 120 часами в год. Если его примут, работодателей обяжут следить, сколько именно часов человек проработал после окончания своей смены. Продолжительность дополнительного отпуска должна быть связана с фактически отработанным временем.
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