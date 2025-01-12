Россияне назвали, каких киногероев хотели бы видеть своими руководителями

Чаще всего в качестве желаемых руководителей россияне называли Тони Старка, Шерлока Холмса и Бэтмена. Среди отечественных персонажей в лидерах Глеб Жеглов, Катерина Тихомирова, Людмила Калугина и Штирлиц

Роберт Дауни-младший в роли Тони Старка (Фото: Marvel Studios / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россияне хотели бы видеть своими руководителями Тони Старка, Шерлока Холмса и Глеба Жеглова, следует из опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob (есть у РБК).

Тони Старк или «Железный человек», герой фильмов по комиксам Marvel, оказался самым популярным вариантом — 6% опрошенных указали именно его (опрос был открытым). На втором месте — Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен — у каждого по 5%. Третье место разделили герои советских фильмов Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Людмила Калугина («Служебный роман»), Макс Отто фон Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), а также Грегори Хаус («Доктор Хаус») и Терминатор — у каждого по 4%.

В числе популярных вариантов также были герои «Гарри Поттера» Альбус Дамблдор и Минерва Макгонагалл, Росомаха из «Людей Икс», Джеймс Бонд, Джокер, Джек Воробей, Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада» и др. Среди российский и советских персонажей были названы Роман Шилов из «Ментовских войн», Андрей Быков из «Интернов», Филипп Преображенский из «Собачьего сердца», Саша Белый из «Бригады», Сергей Глухарев из «Глухаря» и т. д.

Опрос проводился 20—26 декабря 2024 года среди жителей 357 населенных пунктов России (все округа). В нем приняли участие 1,6 тыс. человек из числа экономически активного населения старше 18 лет.

Читайте РБК в Telegram.