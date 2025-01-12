Россияне назвали, каких киногероев хотели бы видеть своими руководителями
Россияне хотели бы видеть своими руководителями Тони Старка, Шерлока Холмса и Глеба Жеглова, следует из опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob (есть у РБК).
Тони Старк или «Железный человек», герой фильмов по комиксам Marvel, оказался самым популярным вариантом — 6% опрошенных указали именно его (опрос был открытым). На втором месте — Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен — у каждого по 5%. Третье место разделили герои советских фильмов Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Людмила Калугина («Служебный роман»), Макс Отто фон Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), а также Грегори Хаус («Доктор Хаус») и Терминатор — у каждого по 4%.
В числе популярных вариантов также были герои «Гарри Поттера» Альбус Дамблдор и Минерва Макгонагалл, Росомаха из «Людей Икс», Джеймс Бонд, Джокер, Джек Воробей, Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада» и др. Среди российский и советских персонажей были названы Роман Шилов из «Ментовских войн», Андрей Быков из «Интернов», Филипп Преображенский из «Собачьего сердца», Саша Белый из «Бригады», Сергей Глухарев из «Глухаря» и т. д.
Опрос проводился 20—26 декабря 2024 года среди жителей 357 населенных пунктов России (все округа). В нем приняли участие 1,6 тыс. человек из числа экономически активного населения старше 18 лет.
проводил аналогичный опрос. Герои, оказавшиеся наиболее популярными среди желаемых руководителей сейчас, были теми же, однако распределение мест было иным. Первую позицию тогда заняли Жеглов и Штирлиц (у них было по 4%). Нынешний лидер Тони Старк вместе с Грегори Хаусом были на второй строчке с 3%. Третье место занимали Людмила Калугина, Шерлок Холмс, Бэтмен и Роман Шилов (по 2%).
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