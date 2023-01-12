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Умер последний советник Горбачева Рафик Нишанов

Умер бывший руководитель Коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного совета СССР Рафик Нишанов. В сентябре 1991 года он стал советником Горбачева, а в 2021-м получил орден от Путина
Рафик Нишанов
Рафик Нишанов (Фото: Валентин Черединцев / ТАСС)

На 97-м году жизни умер советский политический деятель и дипломат Рафик Нишанов, сообщает Nuz. Он был первым секретарем ЦК компартии Узбекистана, заместителем председателя президиума Верховного совета СССР, а с сентября по ноябрь 1991 года — советником президента СССР Михаила Горбачева.

Нишанов родился в 1926 году в селе Газалкент под Ташкентом, в 1945–1950-м служил в армии. В 1951 году пришел на партийную работу. К 1962-му стал председателем Ташкентского горисполкома, а еще через год — секретарем по идеологии, членом бюро Центрального комитета компартии Узбекистана. В 1970 году был назначен послом СССР на Шри-Ланке (там находился и будущий глава МИД России, а в то время атташе посольства Сергей Лавров). Позднее стал послом СССР в Иордании.

В 1985 году вернулся в СССР. Сначала стал министром иностранных дел Узбекской ССР, затем председателем президиума Верховного совета республики, после чего перебрался на работу в Москву. «Я часто встречался с Горбачевым, он приезжал и в Узбекистан. Когда открылся [XXVII] съезд [КПСС], однажды ночью, дня через три после начала, прямо в гостиницу мне позвонил Горбачев и сказал: «Мы решили пригласить вас на работу в Москву». Я стал мягко отказываться, ссылаясь на то, что сам только недавно вернулся в республику после 15 лет работы послом СССР в Шри-Ланке, в Мальдивской Республике и в Иордании, что у нас большие планы в Узбекистане и так далее. Он не хотел ничего слушать и сказал, чтобы утром я пришел на заседание Политбюро. На следующее утро на Политбюро я повторил все свои аргументы. Горбачев выслушал и сказал: «Ты солдат партии? Тогда мы тебя мобилизуем!» — рассказывал сам Нишанов.

В июне 1989 года был назначен председателем Совета национальностей Верховного совета СССР. На IV Съезде народных депутатов СССР именно он прочел проект нового союзного договора. В сентябре 1991 года стал советником Горбачева. Народный депутат Верховного совета СССР, председатель Госкомитета по делам молодежи Валерий Цыбух вспоминал, что за близость к Горбачеву Нишанова называли «личный Рафик Горбачева».

В 2021 году президент России Владимир Путин наградил Нишанова орденом Александра Невского. В последние годы Нишанов жил в Москве.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
СССР Михаил Горбачев Узбекистан КПСС
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