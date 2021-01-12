В США умер «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон

По данным Fox News, в ходе избирательной кампании 2020 года Адельсон потратил на поддержку республиканцев $430 млн

Шелдон Адельсон (Фото: Patrick Semansky / AP)

Основатель компании Las Vegas Sands, владеющей казино в Лас-Вегасе и Макао, Шелдон Адельсон умер в США в возрасте 87 лет. В сообщении Las Vegas Sands отмечается, что причиной смерти Адельсона стали осложнения, связанные с лечением неходжкинской лимфомы.

Вдова покойного, Мириам Адельсон, подтвердила, что тот скончался из-за «осложнений продолжительной болезни».

Газета Las Vegas Review Journal отмечает, что Адельсон страдал раковым заболеванием с 2019 года и с 7 января 2021 года взял больничный для прохождения новых медицинских процедур.

В сообщении Las Vegas Sands подчеркивается, что Адельсон будет похоронен в Израиле, на родине его вдовы.