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Общество ,  
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В США умер «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон

По данным Fox News, в ходе избирательной кампании 2020 года Адельсон потратил на поддержку республиканцев $430 млн
Шелдон Адельсон
Шелдон Адельсон (Фото: Patrick Semansky / AP)

Основатель компании Las Vegas Sands, владеющей казино в Лас-Вегасе и Макао, Шелдон Адельсон умер в США в возрасте 87 лет. В сообщении Las Vegas Sands отмечается, что причиной смерти Адельсона стали осложнения, связанные с лечением неходжкинской лимфомы.

Вдова покойного, Мириам Адельсон, подтвердила, что тот скончался из-за «осложнений продолжительной болезни».

Газета Las Vegas Review Journal отмечает, что Адельсон страдал раковым заболеванием с 2019 года и с 7 января 2021 года взял больничный для прохождения новых медицинских процедур.

В сообщении Las Vegas Sands подчеркивается, что Адельсон будет похоронен в Израиле, на родине его вдовы.

Кошелек Трампа: как Шелдон Адельсон стал главным богачом Лас-Вегаса
Бизнес
<p>Миллиардер Шелдон Адельсон</p> <p></p>

Адельсон, состояние которого Forbes оценивает в $35 млрд по состоянию на 12 января, считается одним из крупнейших доноров Республиканской партии США и одним из влиятельнейших сторонников Дональда Трампа. Во время избирательной кампании 2016 года Адельсона называли «кошельком Трампа», в 2020 году Адельсон, по оценке источников CNBC, планировал потратить на поддержку Трампа до $50 млн. Fox News отмечает, что в ходе кампании 2020 года Адельсон — «давний и верный сторонник президента Трампа» — потратил на поддержку республиканцев $430 млн, больше, чем кто-либо другой.

Бывший президент США Джордж Буш-младший, также пользовавшийся финансовой поддержкой Адельсона в ходе предвыборной борьбы, назвал умершего бизнесмена «американским патриотом, щедрым благотворителем и решительным сторонником Израиля».

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Шелдон Адельсон родился в августе 1933 года в иммигрантском районе Бостона, штат Массачусетс. Несмотря на фамилию (которая переводится с немецкого как «сын знати»), семья будущего магната богатой не была. Родители Адельсона иммигрировали в США из Российской империи: его отец Артур Адельсон родом из современной Литвы, по материнской линии миллиардер происходит из Киева.

Автор
Евгений Калюков
миллиардер Дональд Трамп смерть
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Кошелек Трампа: как Шелдон Адельсон стал главным богачом Лас-Вегаса
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