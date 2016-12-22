Кинокритики в США выбрали лучший фильм 2017 года

В американской Санта-Монике прошла 23-я церемония вручения наград Critics Choice Movie Awards. Больше всего призов получил фильм «Форма воды», который является одним из главных фаворитов в борьбе за «Оскар»

Гильермо дель Торо (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Как сообщает издание USA Today, фильм режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» был признан лучшим, по мнению жюри кинопремии «Выбор критиков». Самого дель Торо жюри конкурса признало лучшим режиссером 2017 года.

«Форма воды» — фильм о любви немой девушки и существа-амфибии, которого ради эксперимента держат в правительственной лаборатории. Сам дель Торо в интервью признавал, что его лента является своеобразной трактовкой триллера 1950-х годов «Тварь из Черной лагуны».

Дель Торо — автор таких фильмов, как «Лабиринт фавна», «Хребет дьявола», «Хеллбой».

Лучшим актером жюри признало Гари Олдмена за роль в фильме «Темные времена». Актер сыграл в нем премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Награда за лучшую женскую роль досталась Фрэнсис Макдорманд, сыгравшую в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Эта лента — о противостоянии женщины и властей города, не сумевших найти убийцу ее дочери.

Премия Critics Choice Movie Awards была создана в 1996 году в качестве одной из альтернатив премии Национального общества кинокритиков США. Среди кинолюбителей она считается репетицией к вручению самой престижной голливудской премии — «Оскару».