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В Петербурге скончался адвокат, руководивший защитой М.Ходорковского
Общество, 12 янв 2013, 01:00
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В Петербурге скончался адвокат, руководивший защитой М.Ходорковского
В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни скончался известный российский адвокат Юрий Шмидт. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.
Фото: ИТАР-ТАСС

Ю.Шмидт известен тем, что в 2004 году возглавлял защиту бывшего руководителя НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского. Поражение и суровый приговор бизнесмену он объяснял "политической подоплекой дела" и желанием определенных людей устранить М.Ходорковского из политики и бизнеса.

Также адвокат известен защитой интересов журналистов и правозащитников. Также он представлял семью Галины Старовойтовой и родственников Сергея Юшенкова. В 1996 году именно Ю.Шмидт защищал сотрудника норвежской экологической организации "Беллона" А.Никитина, обвинявшегося в государственной измене.

В советские времена Ю.Шмидт был связан с диссидентами, но занимался в основном экономическими делами.

Теги: адвокат , смерть
Главное
Умер Олег Табаков Общество
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