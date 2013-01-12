В Петербурге скончался адвокат, руководивший защитой М.Ходорковского

В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни скончался известный российский адвокат Юрий Шмидт. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

Фото: ИТАР-ТАСС

Ю.Шмидт известен тем, что в 2004 году возглавлял защиту бывшего руководителя НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского. Поражение и суровый приговор бизнесмену он объяснял "политической подоплекой дела" и желанием определенных людей устранить М.Ходорковского из политики и бизнеса.

Также адвокат известен защитой интересов журналистов и правозащитников. Также он представлял семью Галины Старовойтовой и родственников Сергея Юшенкова. В 1996 году именно Ю.Шмидт защищал сотрудника норвежской экологической организации "Беллона" А.Никитина, обвинявшегося в государственной измене.

В советские времена Ю.Шмидт был связан с диссидентами, но занимался в основном экономическими делами.