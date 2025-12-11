 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Волгоградской области частично обрушился многоквартирный дом

В городе Петров Вал Волгоградской области частично обрушился многоквартирный дом после взрыва. В квартире, произошло ЧП никто не проживал. Все случилось, когда соседи вошли в жилье. Пострадали минимум трое взрослых и ребенок
Фото: real_petrov_val / VK
Фото: real_petrov_val / VK

В городе Петров Вал частично обрушился многоквартирный дом, сообщила пресс-служба Волгоградской области.

«По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования», — сказано в сообщении. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать помощь жителям дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Взрыв произошел в одной из квартир дома № 66 по улице Ленина, на момент происшествия там никто не проживал. Пострадавшими оказались соседи, которые открыли помещение запасным ключом, после чего и произошло ЧП. ТАСС со ссылкой на СК пишет, что речь идет о троих взрослых и одном ребенке. 

Площадь разрушения — 90 кв м, сообщает местное управление МЧС. «По предварительной информации пострадали 4 человека. Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов 1 человека, еще 48 человек эвакуировали», — сообщает ведомство. Жильцов дома разместят в пункте временного размещения, в работах участвуют 29 человек и 12 штук техники.

Сотрудники МЧС разбирают завалы и достают пострадавших, сообщает местный V1. По данным издания, в 14:45 мск раздался сильный звук взрыва, который был слышен во всем городе.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Волгоградская область взрыв
Материалы по теме
При взрыве стенда в Перми погибли руководитель предприятия и его дочь
Общество
Взрыв прогремел в Пермском политехническом университете
Общество
СК рассказал подробности взрыва в пермском политехе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 17:09 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 17:09
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Сложность майнинга биткоина упала третий раз подряд. О чем это говорит Крипто, 17:14
Геосервис 2ГИС объявил о внедрении помощника с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 17:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:05
Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Индии Спорт, 17:05
Польский генерал рассказал о судьбе Калининграда при конфликте с Россией Политика, 17:05
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Вучич рассказал фон дер Ляйен о полученном послании из Москвы Политика, 16:52
E-mail-рассылки теряют эффективность: как это исправить Образование, 16:44
Путин обсудил переход Северска под полный контроль России Политика, 16:43
ИИ пришел в адвокатуру: кого он оставит без работыПодписка на РБК, 16:38
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Минобороны опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета Политика, 16:37
RMC Sport узнал, что автобус ПСЖ забросали камнями в Бильбао после матча Спорт, 16:35