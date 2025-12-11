В Волгоградской области частично обрушился многоквартирный дом

В городе Петров Вал Волгоградской области частично обрушился многоквартирный дом после взрыва. В квартире, произошло ЧП никто не проживал. Все случилось, когда соседи вошли в жилье. Пострадали минимум трое взрослых и ребенок

Фото: real_petrov_val / VK

В городе Петров Вал частично обрушился многоквартирный дом, сообщила пресс-служба Волгоградской области.

«По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования», — сказано в сообщении. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать помощь жителям дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Взрыв произошел в одной из квартир дома № 66 по улице Ленина, на момент происшествия там никто не проживал. Пострадавшими оказались соседи, которые открыли помещение запасным ключом, после чего и произошло ЧП. ТАСС со ссылкой на СК пишет, что речь идет о троих взрослых и одном ребенке.

Площадь разрушения — 90 кв м, сообщает местное управление МЧС. «По предварительной информации пострадали 4 человека. Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов 1 человека, еще 48 человек эвакуировали», — сообщает ведомство. Жильцов дома разместят в пункте временного размещения, в работах участвуют 29 человек и 12 штук техники.

Сотрудники МЧС разбирают завалы и достают пострадавших, сообщает местный V1. По данным издания, в 14:45 мск раздался сильный звук взрыва, который был слышен во всем городе.