 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минюст предложил ввести правовые преграды для «негативного» ИИ-контента

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

«Негативный» контент, создаваемый с помощью ИИ, вызывает серьезную обеспокоенность, в Минюсте считают, что правовые механизмы реагирования на него уже назрели, заявил замглавы Минюста Олег Свириденко на заседании думской комиссии по иностранному вмешательству, передает корреспондент РБК.

Замминистра юстиции заявил, что вопрос негативного контента, создаваемого с использованием искусственного интеллекта, вызывает серьезную обеспокоенность. По его словам, необходимость развития ИИ не вызывает сомнений, однако уже сейчас существующий негативный контент оказывает серьезное влияние на молодежь, и оно сохранится, если своевременно не заняться этой проблемой.

Он отметил, что Китай еще несколько лет назад установил правила применения ИИ, за нарушение которых предусмотрена ответственность. Свириденко констатировал, что в России такого регулирования нет и к этому вопросу «даже не подходили».

Материал дополняется.

Авторы
Мария Лисицына Мария Лисицына
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 12:29 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 12:29
Главный юрист ЕМГ рассказал о новых вызовах для бизнеса в сфере рекламы
РАДИО
 Общество, 12:38
14-летний шахматист побьет рекорд Карлсена, войдя в топ-50 рейтинга FIDE Спорт, 12:29
Почему присутствие крупного бизнеса важно для регионов Отрасли, 12:28
Как руководителю гасить конфликты на ранней стадии Образование, 12:28
Российские военные заняли Лиман в Харьковской области Политика, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Аренда жилья за год подешевела в половине крупных городов России Недвижимость, 12:17
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей» Политика, 12:14
Банки ужесточили условия автокредитования: как поступить дилерамПодписка на РБК, 12:14
Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне Политика, 12:13
Лавров рассказал о пропавшем из мирного плана США пункте Политика, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
При взрыве в университете в Перми погибла восьмилетняя девочка Общество, 12:00