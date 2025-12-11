Минюст предложил ввести правовые преграды для «негативного» ИИ-контента

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

«Негативный» контент, создаваемый с помощью ИИ, вызывает серьезную обеспокоенность, в Минюсте считают, что правовые механизмы реагирования на него уже назрели, заявил замглавы Минюста Олег Свириденко на заседании думской комиссии по иностранному вмешательству, передает корреспондент РБК.

Замминистра юстиции заявил, что вопрос негативного контента, создаваемого с использованием искусственного интеллекта, вызывает серьезную обеспокоенность. По его словам, необходимость развития ИИ не вызывает сомнений, однако уже сейчас существующий негативный контент оказывает серьезное влияние на молодежь, и оно сохранится, если своевременно не заняться этой проблемой.

Он отметил, что Китай еще несколько лет назад установил правила применения ИИ, за нарушение которых предусмотрена ответственность. Свириденко констатировал, что в России такого регулирования нет и к этому вопросу «даже не подходили».

Материал дополняется.