В ЕМГ рассказали о новых вызовах для бизнеса в сфере рекламы

В рекламе больше не обойтись без профессиональной консультации, рассказал глава юридического отдела ЕМГ. Сейчас размылись границы между рекламой и информированием, поэтому важно правильно маркировать материалы, пояснил он

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В программе «Рекламный щит» на Радио РБК глава юридического департамента Европейской медиагруппы (ЕМГ) Дмитрий Григорьев рассказал об изменениях, произошедших в последнее время в правилах рекламы, касающихся, в частности, маркировки рекламы в интернете, соблюдения авторского права, а также этических норм отрасли.

Эксперт отмечает, что граница между рекламой и информированием становится все более размытой, а объем требований к бизнесу растет. Малый бизнес все чаще сталкивается с проблемами в сфере авторского права, рисками использования контента без разрешений, вызовами внедрения ИИ и необходимостью учитывать юридическую и этическую составляющие коммуникаций.

Юридические риски в рекламе стремительно растут и становятся фактором, который бизнес больше не может игнорировать. Если раньше проблемы возникали в основном у крупных брендов, то сегодня под удар попадает малый и средний бизнес, самостоятельно размещающий креативы на разных площадках. Ошибки, которые еще недавно считались техническими, теперь приводят к штрафам, блокировкам и репутационным потерям, рассказал Григорьев.

Например, не одобрят рекламу автосалона о «болеющей машиной», которую должен «вылечить» специалист. «У тебя появляется такой вот доктор, который лечит эту машину. Ты это снял, все красиво. Приходишь на эти каналы, тебе говорят, нельзя. Почему? А нельзя в рекламе образ врачей использовать куда-нибудь, как в рекламе о медицинских услуг», — пояснил эксперт.

Также в сфере рекламы ужесточаются требования к прозрачности и достоверности. Переход к онлайн-маркировке через ЕРИДА фактически превращает каждую рекламу в объект проверки: данные фиксируются в системе, что расширяет возможности контроля, но делает бизнес уязвимее. Сюда же добавились новые требования к дисклеймерам, споры вокруг англоязычных названий и формулировок.

Одновременно растет количество конфликтов, связанных с авторскими правами и использованием контента, созданного ИИ. Играют роль и этические стандарты: чувствительные темы, манипулятивные формулировки и двусмысленные метафоры все чаще становятся предметом разбирательств. Дополнительную неопределенность создает размытая граница между рекламой и информированием — под требования может попасть и банальная афиша, если она воспринимается как продвижение.

В этих условиях полностью исключить риски невозможно. Поэтому юридическая экспертиза в коммуникациях становится не опцией, а необходимым элементом любой рекламной стратегии, заключил эксперт.