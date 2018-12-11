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МЧС закроет свой институт во главе с актером Бурляевым
Глава МЧС Зиничев решил ликвидировать возглавляемый Николаем Бурляевым ведомственный Институт культуры. Подразделение отвечало за воспитание у сотрудников «чувства патриотизма, гордости за свое Отечество и службу в МЧС России»
Николай Бурляев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Оптимизация культуры

Руководство МЧС приняло решение ликвидировать входящий в структуру ведомства Институт культуры, рассказал РБК источник в центральном аппарате ведомства, информацию подтвердил другой источник в МЧС. «С 1 февраля этого года Институт культуры, который входит в структуру МЧС, будет закрыт», — сообщил источник. По словам источников, ликвидация института связана с оптимизацией структуры министерства.

Директор Института культуры МЧС, народный артист России Николай Бурляев не подтвердил и не опроверг информацию о закрытии института. «Судьба института мне понятна, но комментировать я ничего не буду», — сказал он РБК.

В пресс-службе МЧС подтвердили РБК, что «в соответствии с планами по оптимизации управленческой структуры министерства планируется ликвидация Института культуры Академии государственной противопожарной службы МЧС России». В ответе ведомства также говорится, что все запланированные институтом мероприятия планируется провести до февраля 2019 года. «Сотрудникам института будут предложены вакантные должности в структуре МЧС в соответствии с их квалификацией», — сообщили в пресс-службе.

Ведомственный институт был создан в апреле 2015 года приказом Владимира Пучкова, который тогда находился на посту министра. В состав института входят отдел кинематографического и театрального искусства, литературного творчества, культурно-досуговой деятельности, а также оркестр и музей.

Согласно размещенной на сайте Академии государственной противопожарной службы МЧС информации, в структуру Института культуры входит около 30 сотрудников. В частности, руководителем хореографического отдела является заслуженный артист России, создатель и руководитель Русского имперского балета Гедиминас Таранда. Отделом литературного творчества руководит писатель Владимир Орлов, директор литературного форума «Золотой витязь», член Пушкинской комиссии Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Руководителем отдела кинематографического искусства на сайте ведомства указана жена Бурляева, актриса Инга Бурляева (Шатова).

В положении об Институте культуры говорится, что основной компетенцией этого учреждения является «формирование системы ориентации в мире эстетических и художественных ценностей с целью расширения общекультурного кругозора и формирования эстетических чувств и вкусов, осознания потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства». Также задачей Института культуры является воспитание средствами культуры и искусства у личного состава «чувства патриотизма, гордости за свое Отечество и службу в МЧС России».​

Кино для спасателей

В 2015 году, когда был подписан приказ о создании института, его руководитель Николай Бурляев заявлял, что намерен организовать трансляцию духовно-нравственного кино для сотрудников МЧС и их семей. «У нас есть 7,4 тыс. фильмов, которые мы собрали на фестивале нравственного кино «Золотой витязь» за 23 года, для зрителя эти фильмы будут новыми, мы их планируем транслировать через спутник МЧС в центры управления, а оттуда можно и в интернет», — пояснял Бурляев.

Реструктуризация в МЧС началась в июле этого года по инициативе нового министра Евгения Зиничева, который сменил на этом посту Владимира Пучкова. В структуре МЧС появилось Главное управление собственной безопасности, на сайте ведомства оно фигурирует в структуре центрального аппарата. В полномочия управления входят обеспечение собственной безопасности и противодействие коррупции, а также контроль за работой всех подразделений министерства.

Тогда же был принят ряд кадровых решений, которые, по мнению источников РБК в ведомстве, должны определить стратегию развития министерства. Статс-секретарем министра стал Алексей Серко, который до перехода в МЧС занимал должность помощника генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям. Также новым замом стал руководитель управления Федерального казначейства по Москве Андрей Гурович. «Эти перестановки были обусловлены их профильными знаниями», — отметил источник РБК.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: МЧС, ликвидация, Евгений Зиничев, культура
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