МЧС закроет свой институт во главе с актером Бурляевым

Глава МЧС Зиничев решил ликвидировать возглавляемый Николаем Бурляевым ведомственный Институт культуры. Подразделение отвечало за воспитание у сотрудников «чувства патриотизма, гордости за свое Отечество и службу в МЧС России»

Николай Бурляев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Оптимизация культуры

Руководство МЧС приняло решение ликвидировать входящий в структуру ведомства Институт культуры, рассказал РБК источник в центральном аппарате ведомства, информацию подтвердил другой источник в МЧС. «С 1 февраля этого года Институт культуры, который входит в структуру МЧС, будет закрыт», — сообщил источник. По словам источников, ликвидация института связана с оптимизацией структуры министерства.

Директор Института культуры МЧС, народный артист России Николай Бурляев не подтвердил и не опроверг информацию о закрытии института. «Судьба института мне понятна, но комментировать я ничего не буду», — сказал он РБК.

В пресс-службе МЧС подтвердили РБК, что «в соответствии с планами по оптимизации управленческой структуры министерства планируется ликвидация Института культуры Академии государственной противопожарной службы МЧС России». В ответе ведомства также говорится, что все запланированные институтом мероприятия планируется провести до февраля 2019 года. «Сотрудникам института будут предложены вакантные должности в структуре МЧС в соответствии с их квалификацией», — сообщили в пресс-службе.

Ведомственный институт был создан в апреле 2015 года приказом Владимира Пучкова, который тогда находился на посту министра. В состав института входят отдел кинематографического и театрального искусства, литературного творчества, культурно-досуговой деятельности, а также оркестр и музей.