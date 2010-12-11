В России проходят акции протеста против сокращения часовых поясов

Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском проходят акции протеста против сокращения количества часовых поясов в России. Соответствующая кампания была инициирована в стране после обращения президента РФ Дмитрия Медведева к Федеральному собранию в ноябре 2009г. Как сообщает "Эхо Москвы", аналогичные акции должны состояться сегодня в Самаре и столице Удмуртии Ижевске.

На сайте камчатка.против.рф собрано уже почти 9 тыс. подписей против перехода на магаданское время. Знаменитая советская шутка о том, что в Петропавловске-Камчатском "всегда полночь", потеряла свою актуальность в марте 2010г., когда в России был ликвидирован самый восточный часовой пояс – MSK+9.

Жители региона теперь жалуются, что им приходится возвращаться с работы в потемках. Ранее наступление темного времени суток приводит к увеличению потребления электроэнергии, что, в свою очередь, сказывается на благосостоянии граждан, которые вынуждены переплачивать за свет. Митинг в Петропавловске-Камчатском начался сегодня, 11 декабря, в 14:00 на площади Ленина (Театральная площадь).

Напомним, в 2010г. в России исчез еще один часовой пояс, когда Самарская область и Удмуртская Республика перешли на московское время. Кроме того, готовится переход в иные часовые пояса Магаданской области и Приморского края. Магадан собирается перейти из зоны MSK+8 в зону MSK+7, а Приморье – из MSK+7 в MSK+6. Планируется, что переход будет осуществляться плавно: субъекты РФ не будут переводить стрелки часов, а просто не перейдут на летнее время весной 2011г.