FT рассказала, как ЕС рискует своим судоходством из-за морских желудей

Рачки-морские желуди прикрепляются к корпусам судов, чем тормозят их движение и увеличивают расход топлива. ЕС же тормозит одобрение краски, которая не дает этим животным поселяться на кораблях. Но ее уже активно используют в Азии

Фото: Stefan Huwiler / imagebroker.com / Global Look Press

Европейская судоходная отрасль может проиграть конкуренцию азиатской из-за обрастания кораблей рачками, пишет Financial Times (FT).

ЕС не одобряет использование для окраски судов специальной краски, которая бы не позволяла представителям усоногих ракообразных, в том числе балянусам или морским желудям, прикрепляться к кораблю. Скопления таких животных на судовых корпусах замедляют ход кораблей и увеличивают расход топлива.

Балянусы — это рачки, живущие в известковой раковине, они ведут неподвижный образ жизни. На раковине есть створки — открывая их, рачок высовывает наружу ножки-усики и захватывает планктон, которым питается. Могут поселяться не только на кораблях, но и на скалах, водных растениях и других животных — членистоногих, морских черепах и китах.

Стартап I-tech в 2009 году подал заявку в Еврокомиссию на одобрение использования своей противообрастающей краски на основе медетомидина — вещества-биоцида, делающего рачков гиперактивными и не дающего им прикрепляться к поверхности. Однако заявка не была одобрена.

Сам медетомидин был разрешен к применению, но в прошлом году Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) рекомендовало прекратить временное одобрение этого вещества, признав его «стойким, токсичным и нарушающим работу эндокринной системы». Окончательное решение по поводу медетомидина будет принято в следующем году.

Стартап, который получал поддержку со стороны ЕС и Швеции, назвал норвежское исследование, выявившее токсичность медетомидина, ошибочным. I-tech подсчитал, что если 10% корпуса судна покрыто рачками, то потребление топлива увеличивается на 40% при сохранении той же скорости. Кроме того, утверждает производитель, покрытие корпуса судна противообрастающей краской может снизить выбросы углекислого газа на 15%.

Пока использование его продукта в Европе тормозится, стартап расширяет продажи в Азии: он завоевал около 50% рынка в Японии и Южной Корее, утвердился в Китае. В целом продажи не Европы составляют 90%.

«Обрастание остается серьезной проблемой для международного судоходства. Нам нужно больше вариантов противообрастающих покрытий на европейском рынке, и нам действительно следует приветствовать такие новые продукты», — заявил FT неназванный представитель судоходной отрасли из Норвегии.

Директор по техническим и нормативным вопросам ассоциации производителей красок CEPE Дидье Леруа заявил, что в ЕС «настолько суровое химическое законодательство, что оно препятствует инвестициям и инновациям».