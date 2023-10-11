Superjob: в компьютерные игры на работе играют охранники и операторы call-центра

Охранники и сисадмины признались в игре в компьютерные игры на работе

В рабочее время в игры на компьютере и смартфоне играют 15% россиян, следует из опроса Superjob. В основном это мужчины и респонденты младше 34 лет

В игре в компьютерные игры на работе признались 15% россиян, следует из опроса Superjob, результаты которого есть у РБК.

Исследование было проведено 4—10 октября среди 1,6 тыс. человек в 397 населенных пунктах во всех округах.

Ежедневно в игры на компьютере или смартфоне в рабочее время играют 6% опрошенных. 4% — несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 2% — несколько раз в год. Это кладовщики, охранники, операторы call-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие, следует из данных исследования.

Чаще всего на игры отвлекаются мужчины (20%) и респонденты моложе 34 лет (27%); среди женщин играют только 10% опрошенных.

Чем выше уровень дохода у респондентов, тем реже они играют на работе: например, среди тех, кто зарабатывает до 49 тыс. руб., играют 17% опрошенных; от 80 тыс. — 14%.

Согласно исследованию онлайн-школы разработки игр XYZ School (входит в образовательную компанию Ultimate Education), около 69% российских пользователей в прошлом году сыграли как минимум в одну пиратскую копию компьютерной игры, а 51% геймеров стали использовать пиратские версии чаще, чем делали это годом ранее, писали «Ведомости». Россияне стали активно пользоваться пиратскими версиями из-за ухода крупных международных издателей с российского рынка.