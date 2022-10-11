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Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
В 96 лет умерла звезда сериала «Она написала убийство» актриса Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Актриса Анджела Лэнсбери, сыгравшая в сериале «Она написала убийство», умерла в возрасте 96 лет, передает Reuters со ссылкой на заявление семьи.
Актриса шесть раз получала премию «Золотой глобус», в том числе за лучшую женскую роль в телесериале «Она написала убийство» в 1992 году. Восемнадцать раз Лэнсбери номинировали на «Эмми», еще трижды — на премию «Оскар». Актрису пять раз награждали высшей американской театральной премией «Тони».
Лэнсбери играла в кино с 1940-х годов, в 2018 году вышел ее последний фильм «Пуговицы». Однако она продолжала работать актрисой дубляжа.
Среди известных проектов актрисы сериал «Миссис Харрис едет в Париж» (1992), фильмы «Газовый свет» (1944), «Портрет Дориана Грея» (1945) и другие.
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