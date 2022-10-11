ВЦИОМ: после 50 лет покупки реже приносят радость , чаще — разочарование и грусть

ВЦИОМ изучил, на что тратят деньги россияне до и после 50 лет

Молодые россияне чаще ходят в рестораны, а люди старше 50 лет — говорят о тратах на медуслуги и товары для дачи, выяснил ВЦИОМ. Доля потребителей старше 50 лет будет расти в ближайшие годы, указывают социологи

Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Товары и услуги, которые чаще всего покупают россияне разного возраста, заметно отличаются в разных возрастных категориях. Это следует из опроса ВЦИОМа и проекта «Баба-Деда» об экономических установках россиян старше 50 лет. Результаты исследования есть у РБК.

Так, например, помимо продуктов и лекарств, россияне старше 50 лет чаще всего приобретают платные медицинские услуги (36% в категории до 64 лет и 23% — в категории 64+).

Приоритетными для этих возрастных групп также являются траты на товары для дачи (29–20% в каждой из групп соответственно).

При этом люди старше 50 лет реже других возрастных групп говорят о покупке электроники (30–17%) и цифровых товаров (13–4%), посещении кафе и ресторанов (21–8%), заказе готовой еды (18–5%), приобретении образовательных продуктов (11–2%) и абонементов на занятия спортом (14–2%). Такие покупатели демонстрируют модель консервативного потребления, считают социологи.

Категории трат, которые выходят на первое место у россиян более молодого возраста, — посещение кафе и ресторанов (49% среди россиян в возрасте от 18 до 34 лет и 37% — среди россиян в возрасте от 34 до 50 лет), а также покупка электроники (46 и 45% опрошенных в этих возрастных группах сообщили социологам, что покупали гаджеты в последний год).

Также россияне до 50 лет активно тратят деньги на заказ готовой еды (45% и 33%), четвертая часть — товары или услуги для своего хобби (39% и 32%).

К платным медицинским услугам прибегали за последний год 38% россиян в возрасте до 34 лет, и 40% россиян в возрасте от 34 до 50 лет.

ВЦИОМ отмечает, что несмотря на то что люди старше 50 лет в целом потребляют меньше товаров и услуг, чем более молодые люди, численно они остаются самой большой группой потребителей, и эта доля в ближайшее время будет только расти, в том числе и в России. Согласно данным Росстата, сейчас их доля в нашей стране составляет 36%, то есть каждый третий. За 20 лет прирост составил 7% (по данным на 2002 год таких людей было 42,3 млн человек, а 2022 году — уже 52 млн чел.).

Большинство россиян покупали товары в течение последнего месяца офлайн — на рынке или в магазине (85% среди всех возрастных групп). Мобильными интернет-сайтами и приложениями за последний месяц пользовались 35% и 23% россиян соответственно.

После 50 лет россияне реже прибегают к покупкам через интернет и приложения, среди 50–64-летних показатели снижаются до 30–16%, а после 65 лет — до 15–2%. Однако доля россиян старше 50 лет среди тех, кто совершает онлайн-покупки постепенно будет расти, указывают социологи.

Финансовые возможности россиян после 50 лет в целом не падают, указывает ВЦИОМ. В группе старше 50 лет меняется структура доходов, но на смену заработной плате приходит доход от дачного участка. «И хотя у них в целом меньше источников дохода, среднедушевой доход в семьях россиян независимо от возраста примерно одинаков, а значит, и потребительские возможности не падают после 50 лет», — указывает ВЦИОМ.