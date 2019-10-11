Экс-менеджер РЖД возглавил правление дачного кооператива «Озеро»

В дачном кооперативе «Озеро», одним из учредителей которого более 20 лет назад был Владимир Путин, сменилось руководство. Правление «Озера» возглавил бывший топ-менеджер Виталий Вотолевский

Виталий Вотолевский (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Правление дачного кооператива «Озеро» в Приозерском районе Ленинградской области возглавил Виталий Вотолевский, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». На этой должности он сменил Александра Антонова, который был главой правления с 2010 года.

Вотолевский в течение нескольких лет возглавлял различные компании, связанные с РЖД, а с 2015 года до марта 2019-го возглавлял дирекцию железнодорожных вокзалов. Исходя из данных «СПАРК-Интерфакс», он по-прежнему входит в совет директоров ЗАО «Желдорипотека».

До 2010 года председателем правления «Озера» был Игорь Балландович, возглавлявший строительную компанию «Балтинвестстрой».

Дачный потребительский кооператив «Озеро» на берегу Комсомольского озера посреди Карельского перешейка был основан в ноябре 1996 года Владимиром Путиным и еще семью пайщиками — Владимиром Смирновым (позже возглавлял «Техснабэкспорт»), Владимиром Якуниным (экс-глава РЖД), Юрием Ковальчуком (акционер банка «Россия»), Николаем Шамаловым (акционер банка «Россия»), Виктором Мячиным (бывший генеральный директор банка «Россия»), а также Сергеем Фурсенко (вице-президент Газпромбанка) и его братом Андреем (помощник президента, бывший министр образования и науки).

В мае 2018 года миллиардер Геннадий Тимченко во время Петербургского международного экономического форума заявил, что ему и его друзьям надоело читать в СМИ истории о кооперативе «Озеро». «Вот у вас такая манера, как только где-то что-то [происходит], давайте туда Тимченко, Ротенберга, еще кого-нибудь, вот друзья [президента России Владимира] Путина, ну и пошло-поехало. Одно и то же, кооператив «Озеро», ну что еще можно сказать, одно и то же!» — заявил он.