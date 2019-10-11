Правительство увеличило частоту проверок торговых центров

Кабмин ввел категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности. Некоторые ТЦ теперь попали в категорию высокого риска, и их будут проверять раз в два года

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Правительство ввело чрезвычайно высокую категорию риска пожарной опасности, говорится в опубликованном постановлении. К категории таких объектов относятся дома престарелых, детские дома, дома инвалидов, интернаты, круглосуточные детские лагеря.

«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год, высокого риска — один раз в два года, для категории значительного риска — один раз в три года, для категории среднего риска — не чаще чем один раз в пять лет», — указано в документе.

Как следует из постановления правительства, категория высокого риска установлена для школ и больниц, а также для объектов, предназначенных для временного пребывания более 5 тыс. человек одновременно, в частности, речь идет о ТРЦ, периодичность проверок для которых установлена раз в два года. ТЦ, в которых одновременно могут находиться более 1 тыс. человек, попадают в категорию значительного риска, их будут проверять раз в три года. Таким образом, проверки торговых центров станут проводить чаще.

МЧС усилило контроль за пожарной безопасностью в торговых центрах после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В марте 2018 года в результате пожара там погибли 60 человек, большинство — дети. Проверки по всей стране выявили нарушения правил противопожарной безопасности более чем в половине проверенных объектов (свыше 30 тыс.).