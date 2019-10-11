В Москве задержали предполагаемого организатора вывода за рубеж ₽1 млрд

Речь идет о перекрытии нелегального канала вывода денег за рубеж, действовавшего с 2015 года. Средства выводились с помощью подложных документов, сообщили в МВД

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщает пресс-служба МВД России.

Речь идет о нелегальном канале вывода за рубеж денежных средств, который действовал с 2015 года. По данным МВД, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения. Затем, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, они переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

За период с 2015 по 2018 год сумма выведенных средств за границу, по предварительным данным, превысила 1 млрд руб.

Заведено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В рамках расследования дела было проведено более 20 обысков в Московском регионе и в Санкт-Петербурге. Были изъяты более 23 млн руб., а также более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент» и персональные компьютеры, где изготавливались поддельные документы.

Задержанной женщине, которой вменяется организация данного нелегального канала вывода средств, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в МВД. Ее имя не называется. В пресс-службе полицейского ведомсвта добавили, что расследование уголовного дела продолжается.