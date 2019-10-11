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WSJ узнала о проблемах у богатых из-за закона о недвижимости в Нью-Йорке
Приобрести инкогнито дорогую квартиру, записав ее на специально созданное общество с ограниченной ответственностью, стало невозможно: новые правила требуют раскрыть имя конечного владельца

В Нью-Йорке вступил в силу закон, который не позволит желающим приобрести элитную недвижимость скрыть свою покупку от общественности, сообщает The Wall Street Journal.

До сентября купить дом или дорогую квартиру можно было путем ее оформления на компанию с ограниченной ответственностью. В этом случае власти штата могли получить информацию о конечных бенефициарах, однако в открытом доступе ее не было. Делалось это в том числе из-за желания спрятать свою собственность на случай возможных судебных исков. По данным WSJ, в элитной части Манхэттена скрывали свое имя около 85% собственников квартир. Всего в городе на общества с ограниченной ответственностью были записаны более 60 тыс. домов и апартаментов. К примеру, миллиардер Кен Гриффин купил недвижимость за $240 млн, но она оформлена на компанию NYPC LLC. Газета называет ее самым дорогим домом в США.

По новым правилам, которые соответствуют закону о свободе информации, имя владелец дома или апартаментов должно быть доступно общественности. Новый закон затрагивает не только покупателей недвижимости, но и продавцов: им тоже придется раскрывать данные о себе.

Документ, который подписал губернатор Эндрю Куомо, в конце сентября прошел практически незамеченным, отмечает газета. Лишь спустя почти месяц внимание к нему привлекло налоговое ведомство, пообещавшее разъяснить общественности его положения.

Брокеры считают, что действия властей отпугнут в том числе богатых иностранцев, которые не желали сообщать о купленной в США недвижимости у себя на родине.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Нью-Йорк, элитная недвижимость
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