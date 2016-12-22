Алина Кабаева защитила кандидатскую диссертацию в Петербурге

В своей работе экс-депутат рассмотрела методику оценки мотивации дошкольников к занятиям гимнастикой. Защита прошла успешно, сообщили в университете имени Лесгафта, где и представляла Кабаева свою диссертацию

Алина Кабаева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Защита состоялась в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.

Тема ее кандидатской диссертации — «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике», специальность — «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры».

Фото: lesgaft.spb.ru

В своей работе Кабаева рассмотрела методику оценки мотивации дошкольников к занятиям гимнастикой, а также специфику педагогических наблюдений на занятиях по художественной гимнастике в спортивно-оздоровительных группах.

Научным руководителем Кабаевой была завкафедрой теории и методики гимнастики, почетный судья Международной федерации гимнастики Раиса Терехина.

Фото: lesgaft.spb.ru

Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, защита прошла успешно. Однако решение о присвоении ей степени кандидата наук будет обнародовано после проведения всех необходимых процедур.

Алина Кабаева закончила университет им. Лесгафта в 2009 году, за два года до этого она закончила ​Московский государственный университет сервиса (ныне — Российский государственный университет туризма и сервиса).

Дважды становилась абсолютной чемпионкой мира и пять раз — абсолютной чемпионкой Европы, завоевала золото Олимпиады в индивидуальном многоборье. Была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».