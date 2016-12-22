Министр в Киргизии ушла в отставку после 26 загранпоездок за два года

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении от должности министра труда и социального развития республики Таалайкуль Исакуновой. Решение принято на основании поданного Исакуновой заявления, сообщается на сайте главы государства.
Ранее Генпрокуратура Киргизии провела проверку в отношении министра. Как сообщается на сайте ведомства, со стороны Исакуновой и ряда ее заместителей был выявлен ряд нарушений порядка выезда в зарубежные командировки.
В частности, осенью 2017 года министр съездила в отпуск в США и Аргентину, используя дипломатический паспорт. При этом она не получила на поездку разрешения премьер-министра. В Генпрокуратуре установили, что заместитель министра Зууракан Каденова также использовала диппаспорт в личных целях.
По отдельным заграничным поездкам министр и ее замы не предоставляли отчеты и уведомления. Также министр и ее заместитель не возвращали своевременно в ведомство диппаспорта после возвращения в Киргизию.
С 2017 по сентябрь 2018 года руководство министерства совершило 26 заграничных командировок, в девять из которых съездила экс-глава ведомства. Так, Исакунова посетила Великобританию, Китай, Швейцарию, Саудовскую Аравию, Литву, Аргентину, США и дважды съездила в Россию. В остальные командировки ездили три заместителя министра, в том числе Каденова, совершившая десять поездок. По итогам проверки в правительство было внесено представление об устранении нарушений.
В конце сентября Каденову сняли с самолета, совершавшего рейс из Сеула, за пьяный дебош. На следующий день она была уволена.
По данным «Радио Азаттык», о необходимости проверки данных о служебных поездках руководителя Минтруда и ее заместителей в конце сентября заявила депутат парламента Аида Касымалиева.