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Министр в Киргизии ушла в отставку после 26 загранпоездок за два года
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Министр в Киргизии ушла в отставку после 26 загранпоездок за два года
Общество, 10:16
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Министр в Киргизии ушла в отставку после 26 загранпоездок за два года
Президент подписал указ об освобождении от должности главы Минтруда Таалайкуль Исакуновой. Ранее Генпрокуратура Киргизии обнаружила ряд нарушений при организации заграничных командировок министра и ее замов
Таалайкуль Исакунова (Фото: Султан Досалиев / пресс-служба Президента Кыргызской Республики)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении от должности министра труда и социального развития республики Таалайкуль Исакуновой. Решение принято ​на основании поданного Исакуновой заявления, сообщается на сайте главы государства.

Ранее Генпрокуратура Киргизии провела проверку в отношении министра. Как сообщается на сайте ведомства, со стороны Исакуновой и ряда ее заместителей был выявлен ряд нарушений порядка выезда в зарубежные командировки.

В частности, осенью 2017 года министр съездила в отпуск в США и Аргентину, используя дипломатический паспорт. При этом она не получила на поездку разрешения премьер-министра. В Генпрокуратуре установили, что заместитель министра Зууракан Каденова также использовала диппаспорт в личных целях.

По отдельным заграничным поездкам министр и ее замы не предоставляли отчеты и уведомления. Также министр и ее заместитель не возвращали своевременно в ведомство диппаспорта после возвращения в Киргизию.

​С 2017 по сентябрь 2018 года руководство министерства совершило 26 заграничных командировок, в девять из которых съездила экс-глава ведомства. Так, Исакунова посетила Великобританию, Китай, Швейцарию, Саудовскую Аравию, Литву, Аргентину, США и дважды съездила в Россию. В остальные командировки ездили три заместителя министра, в том числе Каденова, совершившая десять поездок. По итогам проверки в правительство было внесено представление об устранении нарушений.

В конце сентября Каденову сняли с самолета, совершавшего рейс из Сеула,​ за пьяный дебош. На следующий день она была уволена.

По данным «Радио Азаттык», о необходимости проверки данных о служебных поездках руководителя Минтруда и ее заместителей в конце сентября заявила депутат ​парламента Аида Касымалиева.

Автор: Александра Федотова.
Теги: Бишкек , Министр , отставка
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