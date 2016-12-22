Кузнецова обратилась к Чайке из-за «опасных для детей» товаров из Китая

Детского омбудсмена озаботила проблема продажи детских товаров из-за рубежа, представляющих потенциальную опасность. По ее просьбе под запрет могут попасть отдельные объявления на AliExpress, «Яндекс.Маркет» и других площадках

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась с письмом в Генпрокуратуру с письмом, в котором попросила добиться блокировки объявлений на интернет-площадках о продаже несертифицированных детских товаров. Подобные товары, уверена омбудсмен, представляют потенциальную угрозу для детей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ аппарата Кузнецовой на запрос организации «Общественная потребительская инициатива» и представителя омбудсмена.

Просьба к главе генпрокуратуры Юрию Чайке, как сообщили в аппарате Кузнецовой, была направлена в конце сентября. Омбудсмен просила генпрокурора обратиться в суд с целью признать запрещенными объявления о продаже детских товаров с нарушением требований таможенных регламентов. В частности, озабоченность Кузнецовой вызвала продажа посуды из меламина и поликарбоната и головных уборов для новорожденных из синтетики.

Если прокуратура и суд согласятся с доводами детского омбудсмена, под блокировку должны будут попасть объявления на площадках AliExpress, Pandao, Joom и «Яндекс.Маркет». Сами площадки должны остаться вне блокировок, под запрет попадут только те их части, где будет содержаться запрещенная информация.

На продажу несертифицированной продукции для детей также жаловалась ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В январе АКИТ предложила Минпромторгу обязать торговые площадки информировать покупателей, что продаваемая ими продукция может не соответствовать требованиям ЕаЭС.

В то же время представители торговых площадок опровергли обвинения в размещении объявлений об опасных для детей товарах. Мы постоянно следим за качеством товаров на платформе, и за последние годы на площадках Alibaba было закрыто более 200 тыс. селлеров, чья продукция вызывала какие-либо нарекания в плане качества. Мы также активно взаимодействуем с российскими мониторинговыми агентствами на предмет выявления подобных историй и исключения потенциальных нарушителей из ассортимента», — заявил представитель Alibaba. В Mail.ru Group — владельце Pandao, — отметили, что продавцы на сервисе проходят модерацию, что позволяет отсечь тех, кто реализует опасные товары, в том числе детскую посуду из меламина. «В договоре-оферте с продавцом описан запрет на размещение подобных товаров», — пояснили в компании.