Виновный в инвалидности И.Скворцовой, арбитр отделался штрафом

Участковый суд баварского города Лауфен приговорил арбитра Питера Хелле, обвиняемого по делу бобслеистки Ирины Скворцовой, к штрафу в размере 3,6 тыс. евро. Об этом приговоре суда от 11 октября сообщили немецкие СМИ.

Первоначально арбитра хотели приговорить к выплате 6000 евро, однако судья принял решение смягчить обвинительный вердикт. Защита П.Хелле намерена обжаловать решение и добиться оправдательного приговора.

Напомним, И.Скворцова получила тяжелые увечья во время тренировки в Баварии в результате халатности арбитра в ноябре 2009г. П.Хелле разрешил российской двойке старт, несмотря на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение. Сейчас пострадавшая спортсменка проходит курс реабилитации в России после нескольких тяжелых операций, проведенных в Германии. И.Скворцовой было сделано уже около 40 операций.

На прошлой неделе в Баварии были заслушаны показания свидетелей происшествия. Сам арбитр в качестве оправдания приводил два факта: во-первых, по его словам, выпускать боб спортсменов на красный свет – достаточно распространенное явление в мире спорта. Во-вторых, арбитр услышал разрешение на выпуск. Теперь российская спортсменка оказалась в инвалидном кресле и не сможет больше принимать участия в спортивных соревнованиях.