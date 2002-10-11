Выходные в Москве будут холодными

Как сообщает Гидрометеорологическое бюро Москвы и Московской области, сегодня днем в Москве временами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Максимальная температура днем 1..3, по области 0..+3, ветер северный, 5-10 м/с.

В ночь на субботу в столице переменная облачность, преимущественно без осадков, минимальная температура -2..-4, по области -1..-6, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Днем: переменная облачность, преимущественно без осадков, максимальная температура 2..4, по области 1..5, ветер северо-восточный 3-8 м/с. В воскресенье в Москве также сохранится холодная погода. Ночью ожидаются заморозки, температура днем около +3.

На выходных погода на большей части европейской территории останется холодной. В Санкт-Петербурге в эти будет примерно также как в Москве: до +3 днем. Ночью около 0. Ветер переменный, 4-7 м/с.

В Волго-Вятском районе сохранится холодная погода с осадками, повышенной влажностью воздуха и дефицитом в нем кислорода. В выходные дни в Нижнем Новгороде температура упадет до 0 градусов.

На Урале - ненастная, ветреная погода с колебаниями атмосферного давления. В Екатеринбурге в выходные дни резко похолодает. В воскресенье там ожидается до –4 градусов. На большей части территории Красноярского края температура в субботу и воскресенье повысится и составит +3...+6. В Забайкалье сохранится холодная (около 0) и сырая погода. Во Владивостоке тепло - +16 градусов.