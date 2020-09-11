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Хржановский получил почетную награду фестиваля «Кинотавр»

Жюри присудило ему приз за выдающийся вклад в кинематограф. Сам режиссер заявил, что благодаря фестивалю придумал новый фильм
Андрей Хржановский (справа)
Андрей Хржановский (справа) (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Российский режиссер-мультипликатор и сценарист Андрей Хржановский получил почетную награду открывшегося 1 сентября в Сочи 31-го фестиваля «Кинотавр», передает корреспондент РБК.

Хржановский отмечен «за выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино». Президент «Кинотавра» Александр Роднянский назвал Хржановского выдающимся человеком. После церемонии открытия будет показан анимационный фильм режиссера «Нос, или Заговор «не таких».

Поднявшийся на сцену Хржановский поблагодарил «Кинотавр» за награду и рассказал, что уже придумал идею нового фильма, отметив, что «отдельное спасибо» за это нужно сказать фестивалю.

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Хржановскому 80 лет, он  закончил ВГИК в 1962 году, после чего пришел в «Союзмультфильм». Первой его работой стал мультфильм «Жил-был Козявин» (1966).

Известными работами режиссера являются мультфильмы по мотивам творчества Александра Пушкина «В мире басен» (1973) и «День чудесный» (1975) и другие, а также картины на основе рисунков Сергея Бархина, Федерико Феллини, Иосифа Бродского.

Хржановский — заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист России, обладателем премий «Ника», «Икар» и др.

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Автор: Михаил Котляр
Теги: «Кинотавр», Андрей Хржановский, режиссер, премия
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