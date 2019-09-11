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Умер причастный к полету Гагарина в космос академик Энеев
Разработки ученого использовались при запуске первого спутника Земли и отправке человека в космос. Академику было 94 года

Ученый Тимур Энеев скончался в возрасте 94 лет. В его профиле на сайте Российской академии наук говорится, что он умер 8 сентября. Причина смерти там не указана.

В 1950-х годах ученый занимался задачей управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Впоследствии его расчеты были использованы при запуске первого искусственного спутника Земли, который состоялся в октябре 1957 года.

Кроме того, Энеев проводил расчеты по изменению орбиты спутника, движущегося в верхних слоях атмосферы, которые показали, что перегрузки и высокая температура при спуске корабля с орбиты не угрожают безопасности космонавта. Это открытие было учтено при принятии решения о полете человека в космос.

Ученый также рассчитал схему разгона межпланетных космических аппаратов с орбиты искусственного спутника Земли.

Энеев родился 23 сентября 1924 года в Грозном. В 1959 году он стал доктором физико-математических наук. В 1968 году получил звание члена-корреспондента академии наук СССР, в 1992 году стал академиком РАН. В 2010 году награжден золотой медалью имени Келдыша за цикл работ по механике и управлению движением.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: академик, Российская академия наук, космос
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