Руководителей Росреестра и БТИ по Серпухову арестовали за взятку

В подмосковном Серпухове арестованы начальники местных филиалов Росреестра и БТИ. Их обвиняют в получении взятки в сумме 3,5 млн руб. за увеличение площади реконструируемых зданий в обход согласований

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В Подмосковье за получение взятки арестованы начальник межмуниципального отдела Росреестра по Серпуховскому и Ступинскому районам Армен Захарян и заместитель руководителя серпуховского филиала бюро технической инвентаризации (ГУП «МОБТИ») Ирина Агапова, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) было возбуждено управлением по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета в августе по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции серпуховского управления МВД.

По версии следствия, в июле прошлого года предприниматель Александр Сытин намеревался дать взятку в размере 3,5 млн руб. за незаконное согласование реконструкции гостиничного комплекса, в результате которой увеличилась бы площадь здания. «Сытин выступал посредником. Он предложил своему партнеру, владельцу гостиничного комплекса, собрать эту сумму для передачи чиновникам. После чего представители бизнесмена написали в полицию заявление о взятке», — рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.

Затем Сытин обратился к Захаряну и Агаповой, которые должны были внести в единый госреестр недвижимости недостоверную информацию о новых площадях. Это позволило бы избежать прописанной в Градостроительном кодексе процедуры реконструкции здания, добавил собеседник.

Схема заключалась в том, чтобы написать заявление в филиал Московского областного БТИ об исправлении технических ошибок в информационной базе Росреестра. После этого кадастровые инженеры БТИ произвели бы замеры площадей гостиничного комплекса и направили бы сведения в Росреестр, где под видом исправления технической ошибки должны были бы увеличить площади строений.