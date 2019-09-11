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Руководителей Росреестра и БТИ по Серпухову арестовали за взятку
В подмосковном Серпухове арестованы начальники местных филиалов Росреестра и БТИ. Их обвиняют в получении взятки в сумме 3,5 млн руб. за увеличение площади реконструируемых зданий в обход согласований
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В Подмосковье за получение взятки арестованы начальник межмуниципального отдела Росреестра по Серпуховскому и Ступинскому районам Армен Захарян и заместитель руководителя серпуховского филиала бюро технической инвентаризации (ГУП «МОБТИ») Ирина Агапова, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) было возбуждено управлением по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета в августе по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции серпуховского управления МВД.

По версии следствия, в июле прошлого года предприниматель Александр Сытин намеревался дать взятку в размере 3,5 млн руб. за незаконное согласование реконструкции гостиничного комплекса, в результате которой увеличилась бы площадь здания. «Сытин выступал посредником. Он предложил своему партнеру, владельцу гостиничного комплекса, собрать эту сумму для передачи чиновникам. После чего представители бизнесмена написали в полицию заявление о взятке», — рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.

Затем Сытин обратился к Захаряну и Агаповой, которые должны были внести в единый госреестр недвижимости недостоверную информацию о новых площадях. Это позволило бы избежать прописанной в Градостроительном кодексе процедуры реконструкции здания, добавил собеседник.

Схема заключалась в том, чтобы написать заявление в филиал Московского областного БТИ об исправлении технических ошибок в информационной базе Росреестра. После этого кадастровые инженеры БТИ произвели бы замеры площадей гостиничного комплекса и направили бы сведения в Росреестр, где под видом исправления технической ошибки должны были бы увеличить площади строений.

Оперативники полиции, узнав о намерениях Сытина на этапе договоренностей, решили взять участников схемы с поличным в ходе оперативного эксперимента. В итоге руководитель отделения Росреестра попытался увеличить площадь строений по подложным сведениям, представленным Агаповой, утверждает источник РБК. Когда Захарян вносил изменения в реестр недвижимости, сотрудники ОЭБиПК контролировали ситуацию, а затем вошли в офис, где изъяли документы и электронные носители. Выяснилось, что начальник серпуховского Росреестра вносил незаконные корректировки, используя пароль находящегося в отпуске сотрудника.

В межмуниципальном отделе по Серпуховскому и Ступинскому районам управления Росреестра по Московской области РБК сообщили, что Армен Захарян больше не работает в отделе. Пресс-секретарь филиала ГУП «МОБТИ» рассказала РБК, что Ирина Агапова также больше не является сотрудником предприятия. «Информацией о каких-либо уголовных делах мы не обладаем», — добавила она.

РБК направил запрос в Серпуховский городской суд с просьбой подтвердить информацию, связанную с арестом экс-руководителя Росреестра. Сделать это по телефону там отказались.

По словам источников РБК, Захарян и Агапова решением горсуда Серпухова были арестованы, а Сытин помещен под домашний арест. 27 августа Московский областной суд отменил эту меру пресечения, и обвиняемый оказался на свободе.

Авторы: Максим Солопов, Дмитрий Серков
Теги: Росреестр, мошенничество, арест, Подмосковье, взятка
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