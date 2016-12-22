Минфин предложил запретить россиянам проигрывать больше МРОТ в месяц

Подготовленный ведомством законопроект предусматривает введение запрета для букмекеров принимать ставки от уже проигравших свыше одного минимального размера оплаты труда. Человек сможет запретить вовсе принимать у него ставки

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Россиян могут ограничить в праве проигрывать собственные деньги, делая ставки у букмекеров и в тотализаторах, сообщает «Интерфакс». Проект закона, разработанный в Минфине, предусматривает введение запрета на прием ставок у тех, кто уже проиграл в текущем месяце более одного минимального размера оплаты труда (МРОТ, с 1 мая 2018 года составляет 11 163 руб.).

В соответствии с тем же документом в России может быть законодательно введен «механизм самоограничения» для игроков. Те, кто не в силах просто взять и отказаться от продолжения игры, смогут обратиться к букмекеру с просьбой установить для них лимит, при достижении которого продолжать прием ставок запрещается. Пересмотр лимита допускается не ранее, чем через год.

На тот же срок прием ставок от того или иного человека может быть полностью запрещен. Причиной этого может стать подача самим человеком ходатайства о внесении его в реестр лиц, страдающих игорной зависимостью (игромания), вести который должна будет саморегулируемая организация организаторов азартных игр. Поданные ходатайства должны будут передаваться в нее в течение одного дня, попросить об исключении из реестра можно будет лишь через год.

В пояснительной записке к законопроекту его разработчики указывают на рост числа игроманов, что представляет «угрозу для определенной части населения страны трудоспособного возраста, а также членов их семей».

​По данным «Интерфакса», в настоящее время разработанный Минфином проект поправок в закон о государственном регулировании азартных игр направлен на согласование с другими ведомствами.​