В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов из России

МГУ вновь возглавил рейтинг лучших по трудоустройству выпускников российских вузов. Помимо девяти московских университетов в этом году в рейтинг QS Graduate Employability вошли два вуза из Новосибирска

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Компания QS Quacquarelli Symonds выпустила новый рейтинг университетов мира по качеству трудоустройства выпускников. В топ-500 рейтинга оказались 11 российских вузов, первое место среди них занял МГУ.

МГУ занял в рейтинге позицию в пределах от 101 — 110 места. Вслед за ним разместился Санкт-Петербургский университет (161-170) и МГИМО (201-250). Четвертое место заняла Высшая школа экономики (ВШЭ) (251-300).

Также в топ-500 попали МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСИС. Лучшим региональным вузом, представленным в рейтинге трудоустройства оказался Новосибирский государственный технический университет, сразу вслед за ним идет Новосибирский госуниверситет. Замыкает список российских вузов, представленных в рейтинге Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

«С учетом особенностей национальной экономики, университет МГИМО получил наивысшее количество баллов в мире в рейтинге «Уровень трудоустройства выпускников» (Graduate Employment Rate). По показателю «Успех выпускников» (QS`s Alumni Outcomes) в число лучших 50 университетов вошли МГУ имени Ломоносова (20-е место) и Санкт-Петербургский государственный университет (49-е место). Этот индикатор показывает степень карьерного продвижения выпускников», — цитирует «РИА Новости» сообщение организаторов рейтинга.

В 2016 году, когда QS впервые опубликовала рейтинг трудоустройства, в нем были представлены только семь российских вузов, все они были московскими. В 2017 году в рейтинге также были представлены 11 вузов из России, однако вместо НГТУ в рейтинге был Томский политехнический университет, выбывший из последней версии рейтинга.

31 августа был опубликован рейтинг ведущих евразийских университетов по версии британского издания Times Higher Education. Первые три места в нем заняли российские вузы – МГУ, МФТИ и Томский политехнический.