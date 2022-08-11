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В Красноярском крае пропала связь с двумя вертолетами

Оба вертолета принадлежат местной турфирме. На их поиски отправили Ми-8
Вертолет Robinson R44
Вертолет Robinson R44 (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В Красноярском крае пропала связь с двумя частными вертолетами Robinson, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Источник РБК в Росавиации сообщил, что они перестали выходить на связь возле плато Путорана. Для их поиска привлекаются силы ведомства.

Первый вертолет, по данным агентства, летел в Путоранский заповедник. Источник РБК в Росавиации уточнил, что вертолеты следовали по одному и тому же маршруту.

«На их поиски направлен вертолет Ми-8», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

В пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю РБК сообщили, что силы ведомства не привлекаются поиску вертолета. В нем задействована авиация регионального координационного поисково-спасательного центра, указывает ТАСС.

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы пишет, что оба вертолета принадлежат местной турфирме из Красноярского края.

В 15:57 оба экипажа вышли на связь. «Находятся у водопадов, все в порядке», — сказал источник РБК в Росавиации.

Путоранский заповедник расположен в Краяноярском крае, его площадь превышает 1,8 млн га. Вместе с Таймырским и Большим Арктическим управляется ФГБУ «Заповедники Таймыра».

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16 июля вертолет Robinson пропал на Камчатке. Он летел по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. На борту находились три человека. На следующий день вертолет был найден близ перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон, при крушении никто не выжил, сообщало МЧС России.

До этого, в начале июля, инцидент с вертолетом Robinson произошел в Якутии. Он совершил жесткую посадку в Мирнинском районе региона. Пилот и пассажир получили травмы, а вертолет — повреждения. СК сообщал, что начал проверку по факту произошедшего.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Любовь Порываева Любовь Порываева
Красноярский край вертолет Robinson
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