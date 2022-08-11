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Умерла художница Наталья Нестерова

Умерла заслуженный художник России, лауреат государственной премии Наталья Нестерова. Ей было 78 лет
Наталья Нестерова
Наталья Нестерова (Фото: Виктор Великжанин / ТАСС)

На 79-м году жизни скончалась художница Наталья Нестерова, сообщает Третьяковская галерея.

Третьяковка называет ее близким другом галереи и напоминает, что в собрании музея находится около пятидесяти ее работ. К публикации музей прикрепил изображения трех полотен Нестеровой — «Ловля бабочек» (1981), «Крик» (1983) и «Четверо на море» (2003).

«Художественный язык Натальи Нестеровой был уникален. Она продолжала опыты модернистов и наивных художников, работала с упрощенными формами, благодаря чему ее живопись была объемной, фактурной. Художница использовала загадочные сюжеты, напоминающие притчи, иногда с христианскими и мифическими аллюзиями», — так охарактеризовали стиль ее живописи в галерее.

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Наталья Нестерова родилась 23 апреля 1944 года в Москве в семье архитекторов. В 1962 году она окончила художественную школу при Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова и обучалась в этом вузе до 1968 года в мастерской Дмитрия Жилинского. С 1969 года была членом Союза художников СССР, с 1991-го — профессором Российской академии театрального искусства, с 2001-го — членом Российской академии художеств.

В числе ее наград — государственная премия Российской Федерации (1999), премия «Триумф» (2002), а в 1994 году она получила звание заслуженного художника России.

Кроме Третьяковской галереи ее работы находятся в музеях по всему миру, в том числе в музее современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, музее изящных искусств в Монреале и музее Марка Шагала в Витебске.

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