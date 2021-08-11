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Общество ,  
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Суд арестовал экс-главу правительства Северной Осетии по делу о растрате

По версии СК, бывший глава правительства Северной Осетии и другие лица обеспечили заключение госконтракта с подконтрольным им заводом, который в итоге продал республике недвижимость по завышенной цене. Ущерб составил 180 млн руб.
Сергей Такоев
Сергей Такоев (Фото: Басманный районный суд г. Москвы)

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева, бывшего министра туризма республики Алана Диамбекова и главу Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Аиду Габараеву, сообщили в пресс-службе московских судов.

Они пробудут под стражей два месяца, до 10 октября.

Адвокаты просили суд избрать более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест, запрет определенных действий или залог, им было отказано.

Бывшего главу правительства Северной Осетии задержали по делу о растрате
Политика
Сергей Такоев

Такоева, Диамбекова и Габараеву задержали 10 августа. Они проходят обвиняемыми по делу о растрате бюджетных средств Северной Осетии в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК). По версии следствия, сумма ущерба составила 180 млн руб.

По версии СК, в 2014 году Такоев и Диамбеков, которые тогда, соответственно, занимали посты главы правительства Северной Осетии и министра туризма республики, глава Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Габараева и другие лица обеспечили заключение госконтракта с подконтрольным им ОЗАТЭ. Завод продал республике объекты недвижимости по завышенной стоимости.

Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с мая 2012 по июнь 2015 года. До этого с 2010 года руководил администрацией главы республики и правительства региона.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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