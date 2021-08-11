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В РПЦ предложили создать должность «уполномоченного по правам русских»

Уполномоченный по правам русских мог бы отслеживать случаи притеснения русских, а также помогать тем из них, кто хочет получить российское гражданство, полагает епископ Зеленоградский Савва
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России нужно создать должность «уполномоченного при президенте по правам русских», который бы «помогал русскому человеку», заявил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его словам, в последние месяцы наблюдалось «множество случаев притеснения русских людей — в России и вне ее». Также в интернете многократно обсуждалось, «как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество», отметил епископ.

«Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских?» — предложил он.

По словам представителя РПЦ, такой человек мог бы иметь «весомый голос в нужных министерствах» и «достаточный аппарат, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации», а также «сопровождать досье каждого русского», который хочет получить российское гражданство. Как уточнил епископ, он выразил свое личное мнение.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Комментируя инициативу епископа Саввы, председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев сказал изданию «Подъем», что такое предложение нужно детально изучить. Он отметил, что приветствует любые усилия, которые помогут людям возвращаться на родину.

«Это надо обсуждать. Если имеются в виду не дела РПЦ, а дела гражданские, светские, это предложение надо серьезно изучить», — отметил Фадеев.

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В конце прошлой недели в СПЧ призвали усилить меры защиты соотечественников в Киргизии. В частности, речь идет об истории с мальчиком из русской семьи, «которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере», а также о случае нападения в магазине Бишкека на девушку-продавца, которая заговорила с покупателем на русском языке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал случай с нападением на девушку недопустимым и предложил «проработать меры реагирования», в том числе запрет на въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.

В Государственном комитете национальной безопасности Киргзии сообщили, что напавшему мужчине было объявлено предостережение. В ведомстве напомнили, что русский язык в республике имеет статус официального, а возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды является уголовно наказуемым деянием, пишет «Радио Азаттык» (филиал «Радио Свобода», признано Минюстом иноагентом). В свою очередь, в МИД Киргизии отметили, что «единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в Кыргызстане и как притеснение граждан по национальному и религиозному признаку».

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Русские РПЦ
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