В РПЦ предложили создать должность «уполномоченного по правам русских»

Уполномоченный по правам русских мог бы отслеживать случаи притеснения русских, а также помогать тем из них, кто хочет получить российское гражданство, полагает епископ Зеленоградский Савва

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России нужно создать должность «уполномоченного при президенте по правам русских», который бы «помогал русскому человеку», заявил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его словам, в последние месяцы наблюдалось «множество случаев притеснения русских людей — в России и вне ее». Также в интернете многократно обсуждалось, «как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество», отметил епископ.

«Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских?» — предложил он.

По словам представителя РПЦ, такой человек мог бы иметь «весомый голос в нужных министерствах» и «достаточный аппарат, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации», а также «сопровождать досье каждого русского», который хочет получить российское гражданство. Как уточнил епископ, он выразил свое личное мнение.